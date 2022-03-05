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    Baş ağrısı ve görme bozukluğu felç habercisi! Dikkat cana kast ediyor

    Felç, cana kast ediyor! Baş ağrısı ve görme bozukluğuyla belirti veriyor. Özellikle hareketsiz yaşam ve yüksek tansiyon riski artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Hayatı felç eder

    İnme, yani felç dünyada ölüm nedenleri arasında 3'üncü sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı. Dr. Bülent Ünlü, bu hastalığın kalıcı sakatlıklara sebep olabileceğini söylüyor. "Felçte erken müdahale, hayat kurtarırken aynı zamanda tedavideki başarı oranını da arttırır" diyor. Felcin yalnızca yaşlılarda değil, gençlerde de görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Ünlü şöyle devam ediyor: Hareketsiz yaşam, aşırı kilo, hipertansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar felçte risk faktörleri arasındadır.

    KUŞBURNUYLA GÜZELLİK OLUR
    Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu bitkisel yağlardan geçiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuşburnu yağı cilde nem veriyor, kırışıklıkları engelliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    İçerisindeki linoleik asit sayesinde cildi nemlendiir.
    Bolca A, D ve E vitaminleri içerir. Bu sayede kırışıklık oluşumunu geciktirir.
    Ciltteki lekeleri temizler.
    Gözenekleri sıkılaştırır. Siyah nokta oluşumunu engeller
    Çatlak görünümünü azaltır.
    Ciltteki renk eşitsizliğini giderir.

    MİDE DOSTU ADA ÇAYI
    Ada çayı, depresyonu ve stresi yok ediyor. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi geliyor. Menopoz sonrası belirtileri hafifletiyor.

    HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
    Yaban mersini, güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan basıncını düşürüyor. Gözleri koruyor. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlıyor.

    BRONŞİTE KİMYON
    Kimyon, kalp sağlığını destekliyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. İltihap söküyor. Astım ve bronşiti bitiriyor. Kas ve kemik gelişimini destekliyor. Sindirimi düzenliyor.

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    Haberler Sağlık Baş ağrısı ve görme bozukluğu felç habercisi! Dikkat cana kast ediyor
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