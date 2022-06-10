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    • 10.06.2022 22:00
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    • 10.06.2022 22:00
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sağlık çalışanlarını yakından ilgilendire bir gelişmenin müjdesini verdi. Koca yaptığı paylaşımda "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.

    Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına müjde

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.

    SÖZLEŞMELİ VE KADROLU HEKİMLERİ İLGİLENDİRİYOR
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın
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