Hastane randevusuna gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları anlattı

ÇINARLARA ÖZEL DOKTOR

85 yaş üstünde 740 bin büyüğümüz var. 250 kişiye bir hekim, bir hemşire, bir tıbbi sekreter tahsis edecek şekilde planlama yapıyoruz. Evden uzaktan sağlık hizmetini de kullanarak, örneğin hastaneye gelmeden reçetesinin yazılmasını sağlayacağız. Her hastanede, 85 yaş üstü çınarlarımız için bir birim oluşturulacak. Hastaneye geldiğinde kendisiyle özel olarak bir doktor ilgilenecek.