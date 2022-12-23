Hastane randevusuna gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları anlattı
Türkiye'de son bir ayda 3 milyona yakın kişi aldığı hastane randevusuna gitmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenesine gitmeyenlere yaptırım olacağını ifade ederek "Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor randevusunda yapılan yeni düzenlemeden 85 yaş üstüne özel doktor uygulamasına, ücretsiz sunulacak olan rahim ağzı kanseri aşısından influenza ve Kovid-19 testlerinin tek testte yapılabilmesini sağlayan 4'lü tanı kitine kadar birçok konudaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. SAbah'ta yer alan habere göre, Koca, şunları söyledi:
RANDEVUDA YENİ KRİTER
Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil.
RANDEVUDA YENİ KRİTER
Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil.
ÇINARLARA ÖZEL DOKTOR
85 yaş üstünde 740 bin büyüğümüz var. 250 kişiye bir hekim, bir hemşire, bir tıbbi sekreter tahsis edecek şekilde planlama yapıyoruz. Evden uzaktan sağlık hizmetini de kullanarak, örneğin hastaneye gelmeden reçetesinin yazılmasını sağlayacağız. Her hastanede, 85 yaş üstü çınarlarımız için bir birim oluşturulacak. Hastaneye geldiğinde kendisiyle özel olarak bir doktor ilgilenecek.