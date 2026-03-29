Bowel Cancer UK verilerine göre son yıllarda 50 yaş altı bireylerde de bağırsak kanseri vakalarında artış gözlemlenmektedir.

Hastalar utanç duygusu nedeniyle tuvalet alışkanlıkları ve kanama gibi belirtileri doktorlarına söylemekte gecikmekte ve bu durum tedavi şansını azaltmaktadır.

Dr. Max Pemberton, bağırsak kanserinde erken teşhis için dışkıda kan, bağırsak düzeni değişikliği ve karın krampları gibi belirtilerin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka doktora bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

Dr. Max Pemberton'ın kendi sosyal medya jhesabından açıkladığı verilere göre, bağırsak kanserindeki korkunç artışın önüne geçmek için "3 hafta kuralı" hayati önem taşıyor. Karın kramplarını seyahat yorgunluğuna bağlayan Mel Schilling vakası, dışkıda kan ve bağırsak düzeni değişikliğinin asla hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Dr. Max Pemberton, bağırsak kanserindeki artışın en büyük nedeninin belirtilerin ʺutançʺ nedeniyle gizlenmesi olduğunu vurguluyor.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİNİ HAFİFE ALMAYIN: UTANÇ ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Ünlü ilişki uzmanı Mel Schilling'in 54 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, sinsi ilerleyen bu hastalıkta erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Dr. Max Pemberton'ın Daily Mail'de yayımlanan analizine göre, birçok hasta "utanç" duygusu nedeniyle belirtileri doktoruna söylemekte geç kalıyor ve bu durum tedavi şansını ciddi şekilde düşürüyor.

"KAPI KOLU TEŞHİSİ" TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Tıp literatüründe "kapı kolu teşhisi" olarak adlandırılan durum, hastaların asıl korkularını randevunun tam sonunda, çıkmak üzereyken dile getirmesidir. Dr. Pemberton, hastaların tuvalet alışkanlıkları veya kanama gibi konuları konuşmaktan çekinmesinin tedaviyi geciktirdiğini vurguluyor. Oysa doktorlar için bu belirtiler, günlük tıbbi rutinin doğal bir parçasıdır.