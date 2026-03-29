Dr. Max Pemberton'ın kendi sosyal medya jhesabından açıkladığı verilere göre, bağırsak kanserindeki korkunç artışın önüne geçmek için "3 hafta kuralı" hayati önem taşıyor. Karın kramplarını seyahat yorgunluğuna bağlayan Mel Schilling vakası, dışkıda kan ve bağırsak düzeni değişikliğinin asla hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.
BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİNİ HAFİFE ALMAYIN: UTANÇ ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Ünlü ilişki uzmanı Mel Schilling'in 54 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, sinsi ilerleyen bu hastalıkta erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Dr. Max Pemberton'ın Daily Mail'de yayımlanan analizine göre, birçok hasta "utanç" duygusu nedeniyle belirtileri doktoruna söylemekte geç kalıyor ve bu durum tedavi şansını ciddi şekilde düşürüyor.
"KAPI KOLU TEŞHİSİ" TUZAĞINA DÜŞMEYİN
Tıp literatüründe "kapı kolu teşhisi" olarak adlandırılan durum, hastaların asıl korkularını randevunun tam sonunda, çıkmak üzereyken dile getirmesidir. Dr. Pemberton, hastaların tuvalet alışkanlıkları veya kanama gibi konuları konuşmaktan çekinmesinin tedaviyi geciktirdiğini vurguluyor. Oysa doktorlar için bu belirtiler, günlük tıbbi rutinin doğal bir parçasıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ERKEN UYARI İŞARETLERİ
Bağırsak kanseri erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 3 haftadan uzun süre yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun:
Bağırsak Düzeni: Daha sık tuvalete çıkma veya dışkının her zamankinden daha yumuşak olması.
Eksik Boşaltım Hissi: Tuvalete çıktıktan sonra bile bağırsakların tam boşalmadığı hissi.
Kanama: Dışkıda veya tuvalet kağıdında parlak ya da koyu renkli kan görülmesi.
Fiziksel Belirtiler: Karın bölgesinde açıklanamayan şişkinlik, sürekli ağrı veya kramplar.
Genel Sağlık: Nedenini bilmediğiniz hızlı kilo kaybı ve aşırı yorgunluk hali.
HAYATTA KALMA ORANLARI VE ERKEN TEŞHİS
Bağırsak Kanseri İngiltere (Bowel Cancer UK) verilerine göre teşhis zamanı, hastanın yaşam süresini doğrudan belirliyor:
|Kanserin Evresi
|5 Yıl ve Üzeri Hayatta Kalma Oranı
|Erken Evre (Evre 1)
|%90+
|Geç Evre (Yayılmış)
|Önemli ölçüde düşük
SAĞLIK DÜNYASINDAN KISA NOTLAR
Prostat Kanserinde Yeni Umut: UCL tarafından yapılan araştırma, menopoz bantlarına benzer hormon bantlarının, prostat kanseri tedavisinde standart iğneler kadar etkili olduğunu ve daha az yan etki (kemik erimesi vb.) yarattığını kanıtladı.
Kolesterol Dostu Humus: Günlük bir porsiyon nohut tüketimi, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.
Kitap Önerisi: Dr. Pemberton, akciğer kanseriyle mücadele eden bir cerrahın kaleminden çıkan "Nefes Hava Olduğunda" (Paul Kalanithi) kitabını, hayatın anlamını kavramak adına tavsiye ediyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?
En yaygın belirtiler arasında 3 haftadan uzun süren ishal veya kabızlık benzeri dışkanlama değişiklikleri, dışkıda kan, karın ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı yer alır.
Hayır, çoğu zaman hemoroid (basur) veya küçük çatlaklardan kaynaklanır. Ancak, bu ayrımı sadece bir doktor yapabileceği için belirtiyi ihmal etmemek hayati önem taşır.
Genellikle 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın olsa da, son yıllarda Mel Schilling örneğinde olduğu gibi 50 yaş altı vakalarda da artış gözlemlenmektedir.