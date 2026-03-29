CANLI YAYIN
Geri

Bağırsak kanserindeki artışın sebepleri açıklandı: 50 yaş altı için kritik uyarılar

Bağırsak kanserindeki korkunç artışın temelinde, belirtilerin "yorgunluk" sanılması yatıyor. Dr. Max Pemberton’a göre, 54 yaşındaki Mel Schilling'in ölümü, erken evrede yakalandığında %90 kurtulma şansı olan bu hastalığın ne kadar sinsi ilerleyebileceğini gösteren en somut kanıttır.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Dr. Max Pemberton, bağırsak kanserinde erken teşhis için dışkıda kan, bağırsak düzeni değişikliği ve karın krampları gibi belirtilerin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka doktora bildirilmesi gerektiğini açıkladı.
  • İlişki uzmanı Mel Schilling 54 yaşında bağırsak kanserinden hayatını kaybetti ve karın kramplarını seyahat yorgunluğuna bağlayarak teşhisi geciktirmişti.
  • Bağırsak kanseri erken evrede (Evre 1) teşhis edildiğinde 5 yıllık hayatta kalma oranı yüzde 90'ın üzerindeyken, geç evrede bu oran önemli ölçüde düşüyor.
  • Hastalar utanç duygusu nedeniyle tuvalet alışkanlıkları ve kanama gibi belirtileri doktorlarına söylemekte gecikmekte ve bu durum tedavi şansını azaltmaktadır.
  • Bowel Cancer UK verilerine göre son yıllarda 50 yaş altı bireylerde de bağırsak kanseri vakalarında artış gözlemlenmektedir.

Dr. Max Pemberton'ın kendi sosyal medya jhesabından açıkladığı verilere göre, bağırsak kanserindeki korkunç artışın önüne geçmek için "3 hafta kuralı" hayati önem taşıyor. Karın kramplarını seyahat yorgunluğuna bağlayan Mel Schilling vakası, dışkıda kan ve bağırsak düzeni değişikliğinin asla hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Dr. Max Pemberton, bağırsak kanserindeki artışın en büyük nedeninin belirtilerin ʺutançʺ nedeniyle gizlenmesi olduğunu vurguluyor.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİNİ HAFİFE ALMAYIN: UTANÇ ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Ünlü ilişki uzmanı Mel Schilling'in 54 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, sinsi ilerleyen bu hastalıkta erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Dr. Max Pemberton'ın Daily Mail'de yayımlanan analizine göre, birçok hasta "utanç" duygusu nedeniyle belirtileri doktoruna söylemekte geç kalıyor ve bu durum tedavi şansını ciddi şekilde düşürüyor.

"KAPI KOLU TEŞHİSİ" TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Tıp literatüründe "kapı kolu teşhisi" olarak adlandırılan durum, hastaların asıl korkularını randevunun tam sonunda, çıkmak üzereyken dile getirmesidir. Dr. Pemberton, hastaların tuvalet alışkanlıkları veya kanama gibi konuları konuşmaktan çekinmesinin tedaviyi geciktirdiğini vurguluyor. Oysa doktorlar için bu belirtiler, günlük tıbbi rutinin doğal bir parçasıdır.

Uzmanlar, tuvalet alışkanlıklarında 21 günden fazla süren her türlü değişikliğin kanser taraması gerektirdiğini belirtiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ERKEN UYARI İŞARETLERİ

Bağırsak kanseri erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 3 haftadan uzun süre yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun:

  • Bağırsak Düzeni: Daha sık tuvalete çıkma veya dışkının her zamankinden daha yumuşak olması.

  • Eksik Boşaltım Hissi: Tuvalete çıktıktan sonra bile bağırsakların tam boşalmadığı hissi.

  • Kanama: Dışkıda veya tuvalet kağıdında parlak ya da koyu renkli kan görülmesi.

  • Fiziksel Belirtiler: Karın bölgesinde açıklanamayan şişkinlik, sürekli ağrı veya kramplar.

  • Genel Sağlık: Nedenini bilmediğiniz hızlı kilo kaybı ve aşırı yorgunluk hali.

Ünlü ilişki uzmanı Mel Schilling (Instagram)

HAYATTA KALMA ORANLARI VE ERKEN TEŞHİS

Bağırsak Kanseri İngiltere (Bowel Cancer UK) verilerine göre teşhis zamanı, hastanın yaşam süresini doğrudan belirliyor:

Kanserin Evresi5 Yıl ve Üzeri Hayatta Kalma Oranı
Erken Evre (Evre 1)%90+
Geç Evre (Yayılmış)Önemli ölçüde düşük

Schilling, 24 Mart 2026 tarihinde kolon kanserinin beynine metastaz yapması sonucu hayatını kaybetti.

SAĞLIK DÜNYASINDAN KISA NOTLAR

  • Prostat Kanserinde Yeni Umut: UCL tarafından yapılan araştırma, menopoz bantlarına benzer hormon bantlarının, prostat kanseri tedavisinde standart iğneler kadar etkili olduğunu ve daha az yan etki (kemik erimesi vb.) yarattığını kanıtladı.

  • Kolesterol Dostu Humus: Günlük bir porsiyon nohut tüketimi, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.

  • Kitap Önerisi: Dr. Pemberton, akciğer kanseriyle mücadele eden bir cerrahın kaleminden çıkan "Nefes Hava Olduğunda" (Paul Kalanithi) kitabını, hayatın anlamını kavramak adına tavsiye ediyor.

Ünlü uzman Schilling'in karın kramplarını ʺiş stresiʺ sanması, sinsi ilerleyen tümörlerin en somut örneği olarak gösteriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?

En yaygın belirtiler arasında 3 haftadan uzun süren ishal veya kabızlık benzeri dışkanlama değişiklikleri, dışkıda kan, karın ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı yer alır.

Dışkıda kan gelmesi her zaman kanser midir?

Hayır, çoğu zaman hemoroid (basur) veya küçük çatlaklardan kaynaklanır. Ancak, bu ayrımı sadece bir doktor yapabileceği için belirtiyi ihmal etmemek hayati önem taşır.

Bağırsak kanseri kaç yaşında görülür?

Genellikle 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın olsa da, son yıllarda Mel Schilling örneğinde olduğu gibi 50 yaş altı vakalarda da artış gözlemlenmektedir.

Metabolizmanın el frenini indirin: Neden bazıları su içse bile yarar? 8 tıbbi gerçek
