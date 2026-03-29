ABD'li sağlık uzmanı Dr. Cynthia Kos tarafından Daily Mail'e sunulan verilere göre, her yıl yaklaşık 1 milyon insanın kalp hastalıklarından öldüğü ABD'de, mavi ışığa maruz kalmak ve gürültülü uyku ortamı gibi faktörler, kalbin gece dinlenmesini engelleyerek hayati tehlike oluşturuyor.