Doktorlar gazınızı asla tutmamanız gerektiğine dair korkutucu bir neden açıklıyor: Toksinler AĞZINIZA girebilir

Ayrıca, gazın dışarı atılmaması durumunda, kolon duvarlarından geçerek kan dolaşımına karışabileceği ve akciğerler yoluyla nefes alıp verme sırasında toksinlerin vücuttan atılabileceği vurgulanıyor. Bu sürece "pulmoner reabsorpsiyon" adı veriliyor ve bu durum nefeste kötü bir kokuya neden olabilir.

Sağlık uzmanları, vücudun gazlarını doğal yollarla dışarı atmanın önemine dikkat çekiyor. Üst düzey NHS cerrahı Dr. Karan Rajan, osuruk tutmanın hem sindirim sistemi hem de genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Dr. Rajan'ın Modern Wisdom podcast'inde yaptığı açıklamaya göre, gazın içeride tutulması durumunda rektumdaki dokuların gerilmesiyle ciddi sindirim hastalıkları ortaya çıkabilir.

DİVERTİKÜLİT RİSKİ VE GAZ TUTMANIN DİĞER ZARARLARI

Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Clare Collins, gaz tutmanın rektumda basınca neden olarak divertikülit adı verilen ağrılı bir bağırsak hastalığını tetikleyebileceğini ifade ediyor. Bu hastalık, bağırsak astarında iltihaplı keseciklerin oluşmasına neden olup kabızlık, şişkinlik ve dışkıda kan gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Aşırı gaz veya kötü kokulu gaz ise iltihaplı bağırsak hastalığı ya da kolon kanseri gibi daha ciddi durumların habercisi olabilir. Bu nedenle, gazlarında kalıcı bir değişiklik fark eden kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması öneriliyor.