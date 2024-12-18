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Doktorlar gazınızı asla tutmamanız gerektiğine dair korkutucu bir neden açıklıyor: Toksinler AĞZINIZA girebilir

Osuruk tutmanın sağlığınız üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Uzmanlara göre, doğal bir biyolojik fonksiyon olan gaz çıkarmayı engellemek, sadece rahatsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. NHS cerrahı Dr. Karan Rajan, bu durumu basit bir şekilde açıklıyor: "Gazınızı içeride tutarsanız, kötü kokulu toksinler vücudunuzda dolaşıp nefesinize sızabilir."

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 17:49
Doktorlar gazınızı asla tutmamanız gerektiğine dair korkutucu bir neden açıklıyor: Toksinler AĞZINIZA girebilir

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    Bağırsak sağlığınıza dikkat etmemenin sonuçları düşündüğünüzden daha ciddi olabilir. Sağlık uzmanları, gaz çıkarmanın engellenmesinin mide ve bağırsak hastalıklarını tetikleyebileceğini söylüyor.

    OSURUK TUTMANIN TEHLİKELERİ VE DOĞAL GAZ ÇIKARMANIN ÖNEMİ

    Sağlık uzmanları, vücudun gazlarını doğal yollarla dışarı atmanın önemine dikkat çekiyor. Üst düzey NHS cerrahı Dr. Karan Rajan, osuruk tutmanın hem sindirim sistemi hem de genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Dr. Rajan'ın Modern Wisdom podcast'inde yaptığı açıklamaya göre, gazın içeride tutulması durumunda rektumdaki dokuların gerilmesiyle ciddi sindirim hastalıkları ortaya çıkabilir.

    Ayrıca, gazın dışarı atılmaması durumunda, kolon duvarlarından geçerek kan dolaşımına karışabileceği ve akciğerler yoluyla nefes alıp verme sırasında toksinlerin vücuttan atılabileceği vurgulanıyor. Bu sürece "pulmoner reabsorpsiyon" adı veriliyor ve bu durum nefeste kötü bir kokuya neden olabilir.

    DİVERTİKÜLİT RİSKİ VE GAZ TUTMANIN DİĞER ZARARLARI

    Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Clare Collins, gaz tutmanın rektumda basınca neden olarak divertikülit adı verilen ağrılı bir bağırsak hastalığını tetikleyebileceğini ifade ediyor. Bu hastalık, bağırsak astarında iltihaplı keseciklerin oluşmasına neden olup kabızlık, şişkinlik ve dışkıda kan gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

    Aşırı gaz veya kötü kokulu gaz ise iltihaplı bağırsak hastalığı ya da kolon kanseri gibi daha ciddi durumların habercisi olabilir. Bu nedenle, gazlarında kalıcı bir değişiklik fark eden kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması öneriliyor.

    KÖTÜ KOKULU GAZLARDAN KAÇINMANIN YOLLARI

    NHS, kötü kokulu gazları önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

    🔶 Daha küçük porsiyonlar tüketmek.

    🔶 Yemekleri yavaş çiğnemek ve içecekleri yavaşça içmek.

    🔶 Düzenli egzersiz yapmak.

    🔶 Nane çayı içmek.

    Doğal bir biyolojik süreç olan gaz çıkarmanın sağlık üzerindeki etkileri hakkında farkındalık artırılarak, olası risklerin önüne geçilmesi sağlanabilir. Uzmanlar, gaz tutmamak ve vücudun ihtiyaçlarını dinlemek gerektiği konusunda hemfikir.

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