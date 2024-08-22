Aşırı terleyenler buna dikkat! Bu besinler sizi daha çok terletiyor! Sakın tüketmeyin

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Yaz aylarında artan sıcaklıklar terleme sorununu kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak bazı yiyecekler, vücudun doğal soğutma mekanizmasını tetikleyerek daha fazla terlemeye yol açabilir. Eğer aşırı terleme problemi yaşıyorsanız, bu besinlerden uzak durarak yaz mevsiminde daha konforlu hissedebilirsiniz.

Dr. Sarah Brewer, beslenme ve sağlık üzerine uzman bir doktor olarak ve terleme ile ilgili çeşitli önerilerde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada çok terleyenler için uyarıda bulundu. İşte Brewer ve diğer uzmanların açıklamalarından derlenenler...