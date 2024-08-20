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Uzmanı karaciğer yağlanmasına karşı uyardı: Sakatat yemeyin, hazır meyve suyu içmeyin!

Her 2 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Doç. Suna Yapalı, şu hayati uyarıları yapıyor: Sakatat yemeyin. Hazır meyve suyu içmeyin. Margarin tüketmeyin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Uzmanı karaciğer yağlanmasına karşı uyardı: Sakatat yemeyin, hazır meyve suyu içmeyin!

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Karaciğer yağlanması dünya genelinde en sık görülen ve hızla yaygınlaşan kronik karaciğer hastalıkları arasında yer alıyor. Türkiye'de de bu oran hızla artıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, ülkemizde karaciğer yağlanması sıklığının yüzde 48 olduğunu belirtiyor. "Karaciğer yağlanması sinsice ilerliyor. Karaciğer sirozu veya karaciğer kanserine neden oluyor" diyor. Beslenmeden yaşam şekline kadar önemli tavsiyelerde bulunuyor. Şunları söylüyor:

OBEZİTE: Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, düzensiz aralıklarla yemek yeme, menopoz ve bazı ilaçların kullanımı sonucu karaciğer yağlanması sıklığı artmaktadır. Normal kilolu kişilerde de eşlik eden insülin direnci, visseral obezite olarak tanımlanan iç organ yağlanması ve genetik faktörler karaciğer yağlanması için risk oluşturmaktadır. Karaciğer yağlanması olan hastalar, diyabet ve kalp hastalıkları açısından da mutlaka taranmalıdır. Karaciğer yağlanması olan kişilerde diyabet riski 2-5 kat, kalp ve damar hastalıkları riski 2-3 kat artmaktadır.

HATALI BESLENME: Alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır. Sakatat, krema, margarin, meyve suları, çikolata gibi yağ ve şeker içeriği yüksek gıdalardan kaçınılmalıdır. Fazla miktarda çerez veya aşırı meyve tüketimi de hatadır.

SAĞLIKLI BESLENME: Protein, yağ ve karbonhidratların dengeli bir oranda olduğu, tek besine yönelik kısıtlamanın olmadığı ve sürdürülebilir kilo kaybının sağlandığı diyetler tercih edilmelidir. Glisemik indeksi düşük gıdalar, lif içeriği yüksek yeşil sebzeler ve tahıllar, baklagiller ve günde 1-2 porsiyonu geçmeyecek şekilde taze meyveler tüketilmelidir.

DÜZENLİ EGZERSİZ: Haftada en az 3-4 gün 30-45 dakikalık tempolu ve düzenli yürüyüşler ile haftada 2-3 gün kas kitlesini ve kas kuvvetini arttırıcı egzersizler yapılmalıdır. Karaciğer kendini yenileme şansı olan bir organımız olduğu için, sağlıklı beslenme, egzersiz ve ideal kiloya ulaşarak sağlıklı bir karaciğere kavuşmak mümkün olabilir.

İDEAL KİLO VE İNCE BEL ÇEVRESİ
Karaciğer yağlanması sadece aşırı kilolu hastalarda değil, normal kilolu kişilerde de görülüyor. Özellikle iç organ yağlanması, genetik yatkınlığı olan kişilerde normal kiloya rağmen karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Kilo kaybının ise sağlıklı yöntemlerle haftada 0,5-1 kg olması gerekiyor. Doç. Dr. Suna Yapalı, zayıflamayla ilgili olarak da şunları söylüyor: 'Zayıflattığı' ya da 'karaciğeri yenilediği' vaad edilen bitkisel ilaçlar ve bitkisel kürlerden kesinlikle uzak durmak gerekir. Bitkisel kürler veya bitkisel ilaçların kullanımına dair yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Bununla beraber, bitkisel kürlerin toksik etkiye yol açarak karaciğer hasarı, hatta karaciğer yetmezliği riski taşıyabileceğini özellikle vurgulamak isterim.

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