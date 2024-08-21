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Uyumadan 2 saat önce tüketin! Göbekteki yağları tuz ruhu gibi çözecek! 3-4 kaşığı bile 7 günde muma çeviriyor

Sağlıklı zayıflama yöntemleri arasında öne çıkan yoğurt kürü, bir Youtube kullanıcısının 6-7 ayda 22 kilo vermesine yardımcı oldu. 2023 kilo verme yöntemleriyle ilgili videolar çeken kullanıcının tavsiyelerini sizler için derledik. Tok tutma özelliği ve metabolizmayı hızlandıran baharatlarla zenginleştirilen bu kür, kullanıcı tarafından düzenli olarak tüketilerek kilo verme sürecinde etkili oldu. İşte hem tok tutan hem de yağ yakan o tarif...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 22:24 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 22:24
Uyumadan 2 saat önce tüketin! Göbekteki yağları tuz ruhu gibi çözecek! 3-4 kaşığı bile 7 günde muma çeviriyor

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Yoğurt, zerdeçal, keten tohumu ve limon gibi sağlıklı malzemelerle hazırlanan yoğurt kürü, zayıflama serüveninde birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor. İşte zayıflatan kür hakkında tüm merak edilenler...

Yoğurt Kürü Tarifi:

🥣 Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt (yağlı veya yarım yağlı)
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Bir tutam pul biber 🌶️ (isteğe bağlı, midenize dikkat edin)
  • 1 yemek kaşığı keten tohumu (veya çiya tohumu)
  • Yarım limonun suyu 🍋
  • Bir çay kaşığının ucuyla tarçın ✨

🔄 Yapılışı:

  1. Yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine zerdeçalı ve pul biberi ekleyin.
  2. Keten tohumunu ekleyip karıştırın.
  3. Limon suyunu ilave edin ve tarçın serpiştirin.
  4. Karışımı güzelce harmanlayın. 🍽️

⏲️ İpucu: Karışımı 10-15 dakika bekletirseniz, keten tohumu jelleşir ve tok tutma özelliği artar! 🥄

🌟 Not: Bu kürü öğle yemeği yerine veya ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra da tüketebilirsiniz. Yoğurt, keten tohumu ve baharatlar metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına katkı sağlar. 🔥💪

Bu yoğurt kürü, zayıflama sürecini destekleyici bir ek gıda olarak kullanılabilir. Ancak herhangi bir diyeti uygulamadan önce mutlaka doktor veya diyetisyene danışmalısınız. Özellikle mide rahatsızlıkları, sindirim sorunları veya baharatlara karşı hassasiyeti olan kişiler bu kürü dikkatli kullanmalıdır. Zerdeçal, pul biber ve keten tohumu gibi malzemeler bazı kişilerde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenme her zaman uzun vadede en doğru çözümdür.

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