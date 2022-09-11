Artık hem kadınları hem erkekleri tehdit ediyor! O belirtilere dikkat...

Meme kanseri, günümüzde hm kadın hem de erkekleri tehdit ediyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, her 800 erkekten birinin, bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor. Bu nedenle erkeklerde ele gelen kitlenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor.
İLK BELIRTI ELE GELEN KİTLE...
Meme kanseri, memedeki süt üreten, süt taşıyan ve meme destek dokusunu oluşturan hücrelerden kaynaklanıyor. Genellikle ele gelen kitleyle belirti veriyor. Kitlenin erken tespiti hastalık tedavisi açısından önemli olduğu için kadınların kendi kendine muayeneyi alışkanlık haline getirmesi gerekiyor.
MENOPOZ RİSKİ ARTIRIR
Birtakım faktörler meme kanserine yakalanma riskini artırıyor. Bunun başında, genetik yatkınlık geliyor. BRCA1/BRCA2 gen mutasyonu taşıyan kişilerde kanser görülme olasılığının daha fazla olduğu biliniyor. Yine kişinin östrojene maruz kalma süresini artıran erken adet görmeye başlama, geç menepozda kansere yol açıyor.