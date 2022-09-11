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    Artık hem kadınları hem erkekleri tehdit ediyor! O belirtilere dikkat...

    Meme kanseri, artık hem kadınları hem erkekleri tehdit ediyor. Uzmanlar, göğüste ele gelen kitlenin ihmal edilmemesini öneriyor. Erken teşhisin önemine dikkat çekerek uyarıyor: Tehlike 40 yaşından sonra artar!

    Erkekler gör’meme’zlik etmesin

    Meme kanseri, günümüzde hm kadın hem de erkekleri tehdit ediyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, her 800 erkekten birinin, bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor. Bu nedenle erkeklerde ele gelen kitlenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor.


    İLK BELIRTI ELE GELEN KİTLE...
    Meme kanseri, memedeki süt üreten, süt taşıyan ve meme destek dokusunu oluşturan hücrelerden kaynaklanıyor. Genellikle ele gelen kitleyle belirti veriyor. Kitlenin erken tespiti hastalık tedavisi açısından önemli olduğu için kadınların kendi kendine muayeneyi alışkanlık haline getirmesi gerekiyor.


    MENOPOZ RİSKİ ARTIRIR
    Birtakım faktörler meme kanserine yakalanma riskini artırıyor. Bunun başında, genetik yatkınlık geliyor. BRCA1/BRCA2 gen mutasyonu taşıyan kişilerde kanser görülme olasılığının daha fazla olduğu biliniyor. Yine kişinin östrojene maruz kalma süresini artıran erken adet görmeye başlama, geç menepozda kansere yol açıyor.


        TEDBİR ALINMALI
        Meme kanserini azaltmak için alınması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor:
        Sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, kilo vermek meme kanseri riskini azaltır. Düzenli egzersiz, vücuttaki fazla yağları yakar. Östrojen ve insülin metabolizmasını dengeler. Kanser riskini azaltır. Gebelik ve emzirme sürecinden geçmemiş bir memede kanser görülme riski yüksektir. 30 yaşın altında çocuk sahibi olan kadınlarda daha az meme kanseri görülür.


        ÇARE DOĞRU BESLENME
        Meme kanseriyle mücadelede, tedavi kadar doğru beslenme de önem taşıyor. Prof. Dr. Cihan, Akdeniz tarzı beslenmeyi öneriyor. "Tatlı tüketimi sanıldığı gibi kanseri tetiklememektedir. Aşırıya kaçmamak kaydı ile tüketilebilir" diyor.


        TEDAVİ YÖNTEMLERİ
        Meme kanserinin tedavisi, evresine göre değişiyor. Prof. Dr. Cihan, "Kimi hasta sadece cerrahi ile süreci tamamlayabilirken kimi hasta uzun kemoterapi ve radyoterapi sürecine girebilmektedir. Erken evrede yakalanan hastaların tedavi süreci daha rahat ve daha iyi sonuçlarla tamamlaması, tarama ve erken teşhisin önemini bir kez daha göstermektedir" diyor.

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        Haberler Sağlık Artık hem kadınları hem erkekleri tehdit ediyor! O belirtilere dikkat...
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