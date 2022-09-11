Artık hem kadınları hem erkekleri tehdit ediyor! O belirtilere dikkat...





TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme kanserinin tedavisi, evresine göre değişiyor. Prof. Dr. Cihan, "Kimi hasta sadece cerrahi ile süreci tamamlayabilirken kimi hasta uzun kemoterapi ve radyoterapi sürecine girebilmektedir. Erken evrede yakalanan hastaların tedavi süreci daha rahat ve daha iyi sonuçlarla tamamlaması, tarama ve erken teşhisin önemini bir kez daha göstermektedir" diyor.