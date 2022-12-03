Ani baş dönmesi ve denge kaybı olanlar dikkat! İnmenin habercisi olabilir

İnme veya diğer adıyla felç, beyne giden hayati derecede önemli kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesilmesi veya azalmasıyla meydana geliyor. Beynin bir bölümüne iletilen kan akışının azaldığı ya da kesintiye uğradığı durumlarda felç kendini gösteriyor. Bu durumda beyin hücreleri dakikalar içinde hayatını kaybetmeye başlıyor. Erken müdahale, beyin hasarını ve diğer riskleri azaltıyor.
2 TÜRÜ VARDIR
Uzm. Dr. Hikmet Dolu, inmenin iskemik inme ve hemorajik inme olarak iki türü olduğunu belirterek, şunları söylüyor: İskemik inme, beynin kan damarlarındaki daralmadan veya tıkanmadan dolayı meydana gelmektedir. Hemorajik inme, beyindeki bir kan damarının yırtılması durumunda olur. Siz ya da çevrenizdeki bir kişi inme geçiriyorsa, semptomların başladığı ana dikkat etmek çok önemlidir. Konuşmakta ve diğer insanların söylediklerini anlamakta zorluk çekmek, yüz, kol ya da bacakta meydana gelen felç yahut uyuşma, ani olarak bir ya da iki gözde ortaya çıkan bulanıklık ya da karartılı görme yaşanılabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısı oluşabilir. Baş dönmesi ve denge kaybı yaşamak mümkündür.
KADINLARDA DAHA FAZLA
55 yaş üstündeki bireylerin, genç bireylere oranla felç geçirme ihtimali daha yüksektir. Erkeklerdeki felç ihtimali daha yüksek olsa da kadınlarda felçten dolayı gerçekleşen ölüm oranları erkeklere kıyasla daha fazladır. Yaşam tarzı, obez olmak ve fiziksel hareketsizlik inmeyi etkileyebilmektedir.