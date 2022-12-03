Ani baş dönmesi ve denge kaybı olanlar dikkat! İnmenin habercisi olabilir





2 TÜRÜ VARDIR

Uzm. Dr. Hikmet Dolu, inmenin iskemik inme ve hemorajik inme olarak iki türü olduğunu belirterek, şunları söylüyor: İskemik inme, beynin kan damarlarındaki daralmadan veya tıkanmadan dolayı meydana gelmektedir. Hemorajik inme, beyindeki bir kan damarının yırtılması durumunda olur. Siz ya da çevrenizdeki bir kişi inme geçiriyorsa, semptomların başladığı ana dikkat etmek çok önemlidir. Konuşmakta ve diğer insanların söylediklerini anlamakta zorluk çekmek, yüz, kol ya da bacakta meydana gelen felç yahut uyuşma, ani olarak bir ya da iki gözde ortaya çıkan bulanıklık ya da karartılı görme yaşanılabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısı oluşabilir. Baş dönmesi ve denge kaybı yaşamak mümkündür.