Alzheimer ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor! İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri | Sağlık haberleri...





BOĞAZ AĞRISINDA BEL SOĞUKLUĞU SAKLI

Neısserıa gonorrhoeae, yani bel soğukluğu hem kadınları hem de erkekleri tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Işıl Gencer, bel soğukluğunun boğaz enfeksiyonlarına yol açabileceğini söylüyor. "Bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalık olduğundan antibiyotikle tedavi edilir. Tedavide geç kalınması, ciddi sorunlara yol açabilir" diyor.



NANE AĞRI KESER

Nane, A, C vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum içeriyor. Ferahlatıcı etkisi ile bağ ağrısını kesiyor. Uzmanlar, nanenin migren ağrısına da iyi geldiğini savunuyor. Solunum yollarını da rahatlatan nane, astım hastalığına bağlı nefes tıkanmalarını bitiriyor.



BÖBREK TAŞINA MUZ

Zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içeren muz, ağızları tatlandırıyor. Tansiyonun düzenliyor. Böbrek taşının düşürülmesini sağlıyor. Enerji veriyor. Ülser hastalığına iyi geliyor. Kanserden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor.



İKİ GÖZÜM MISIR

Ağızları tatlandıran mısır, kalsiyum ve demir vitaminleri ile B-6 ve B-12 vitaminleri içeriyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Organik mısır, diyabet hastalığından koruyor. Hipertansiyonu önlüyor. Vücuda enerji veren mısır, göz hastalıklarından da koruyor.

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