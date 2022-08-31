Alzheimer ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor! İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri | Sağlık haberleri...

Nörolojik hastalıklar, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, Alzheimer'ın belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Alzheimer hastalığı bunama yani demans kategorisinde değerlendiriliyor. Hastalık zaman içinde beyindeki hücrelerin çevresinde beta amiloid plakların oluşmasına bağlı olarak bu hücrelerin ölmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle 65 yaş ve üzerinde görülüyor. Dr. Refik Kunt, "Alzheimer tedavisinde esas olan; semptomları azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Yaygın görülen Alzheimer belirtileriyle ilgili de şunları söylüyor: Hastalar kişileri, nesneleri, adresleri, sayıları, tarihleri hatırlamakta zorlanma, gün ve ayların sıralamasını unutma, iyi bilinen yer ve adreslerde bile kaybolma durumları görülür. Uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve egzersiz, Alzheimer riskini azaltmaktadır.
BOĞAZ AĞRISINDA BEL SOĞUKLUĞU SAKLI
Neısserıa gonorrhoeae, yani bel soğukluğu hem kadınları hem de erkekleri tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Işıl Gencer, bel soğukluğunun boğaz enfeksiyonlarına yol açabileceğini söylüyor. "Bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalık olduğundan antibiyotikle tedavi edilir. Tedavide geç kalınması, ciddi sorunlara yol açabilir" diyor.
NANE AĞRI KESER
Nane, A, C vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum içeriyor. Ferahlatıcı etkisi ile bağ ağrısını kesiyor. Uzmanlar, nanenin migren ağrısına da iyi geldiğini savunuyor. Solunum yollarını da rahatlatan nane, astım hastalığına bağlı nefes tıkanmalarını bitiriyor.
BÖBREK TAŞINA MUZ
Zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içeren muz, ağızları tatlandırıyor. Tansiyonun düzenliyor. Böbrek taşının düşürülmesini sağlıyor. Enerji veriyor. Ülser hastalığına iyi geliyor. Kanserden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor.
İKİ GÖZÜM MISIR
Ağızları tatlandıran mısır, kalsiyum ve demir vitaminleri ile B-6 ve B-12 vitaminleri içeriyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Organik mısır, diyabet hastalığından koruyor. Hipertansiyonu önlüyor. Vücuda enerji veren mısır, göz hastalıklarından da koruyor.