Bu kan grubuna felç riski! Şoke eden detay ortaya çıktı! 5 kat daha fazla tehdit altındasınız!
ABD'de Maryland School of Medicine isimli bir üniversite'de yapılan araştırmaya göre kan guruplarının tiplerine felç ve sakatlık geçirme oranının da değiştiği belirtildi. Nöroloji Profesörü Steven J. Kittner "Erken felç geçirenlerin sayısı artıyor. Bu kişilerin yaşamı tehdit eden olaydan ölme olasılığı daha yüksek ve hayatta kalanlar potansiyel olarak onlarca yıl boyunca sakatlıkla karşı karşıya kalıyor." açıklamasında bulundu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
EN DÜŞÜK RİSK 0 KAN GRUBUNDA
Cinsiyet ve diğer faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra araştırmacılar, A kan grubuna sahip olanların, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre erken felç geçirme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğunu saptadılar. Kan grubu 0 olanların ise diğer kan gruplarına sahip kişilere göre yüzde 12 daha düşük felç geçirme riskine sahip olduğu ortaya çıktı.
Araştırmanın ortakları arasında yer alan Profesör Steven Kittner bu durumun sebebiyle ilgili olarak "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak muhtemelen kan damarlarını kaplayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca hepsi bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" dedi Dr. Kittner. Önceki çalışmalar, A kan grubuna sahip kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir." Artan inme riskinin mekanizmalarını netleştirmek için açıkça daha fazla takip çalışmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.