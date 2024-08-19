SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Akşam yemeği için son saat verildi! Bu hatayı yapan bin pişman oluyor

Son yıllarda, akşam yemeği saatleri giderek daha erken saatlere kayıyor. New York'ta yapılan rezervasyonların verilerine göre, insanlar artık daha erken saatlerde, özellikle 17.30'da yemek yemeyi tercih ediyor. Peki, bu erken akşam yemeği alışkanlığı sadece bir trend mi, yoksa sağlığınız üzerinde gerçek faydaları var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 17:23 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:23
Akşam yemeği için son saat verildi! Bu hatayı yapan bin pişman oluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde yapılan araştırmalar, erken saatlerde akşam yemeği yemenin sağlığa birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle saat 17.00 civarında yenilen bir akşam yemeği, mide yanmasını önlemekten hastalık riskini azaltmaya kadar birçok olumlu etki yaratabilir.

Akşam yemeğini saat 17.00'de yemek, sağlığınız için büyük bir fark yaratabilir. Bazıları geç saatlerde yemek yemeyi tercih etse de, erken akşam yemeğinin sağlığınıza önemli faydalar sağlayabileceğine dair artan bir kanıt var.

🛡️ Erken Akşam Yemeğinin Sağlık Faydaları 🛡️

Mide Yanmasını Önlemeye Yardımcı Olabilir
Mayo Clinic Diyetisyenlerinden Tara Schmidt'e göre, erken akşam yemeği yemek, yemek sonrası sık sık mide yanması ve asit reflüsü yaşayanlara yardımcı olabilir. Yatmadan üç-dört saat önce yemek yemek, gece boyunca sindiriminizi rahatsız edebilecek gastrointestinal sorunları önleyebilir. Ayrıca, yemekten sonra yürüyüş yapmak veya bir aktivite yapmak sindirime yardımcı olur.

Daha Sağlıklı Gıda Seçimleri Yapabilirsiniz
İlhan Muhlstein, erken akşam yemeğinin daha sağlıklı yemekler hazırlamanıza olanak tanıyabileceğini belirtiyor. Geç saatte aceleyle atıştırmalıklar yerine, protein ve sebze gibi besleyici gıdalar tüketme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Hastalık Riskinizi Azaltabilirsiniz
Geç saatlerde yemek yemenin daha fazla kalori alımı ve obezite riskiyle bağlantılı olduğu bilinmektedir. Erken yemek yemenin insülin hassasiyetini artırabileceği ve bu nedenle obezite veya diyabeti olanlar için faydalı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, erken yemek yemek, vücudun doğal uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kaliteli Zamanın Faydalarını Görebilirsiniz
Erken akşam yemeği yemek, fiziksel sağlığınızın yanı sıra sosyal sağlığınızı da optimize edebilir. Yemek saatini erken planlamak, başkalarıyla birlikte yemek yemenizi teşvik edebilir ve bu da mental sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.

🕰️ ERKEN YEMEK ALIŞKANLIĞINA NASIL GEÇİLİR? 🕰️

Kendi ideal yemek saatinizi bulun: 17.30 size çok erken geliyorsa, 18.30 veya 19.00 gibi saatlerde yemek yemeyi deneyebilirsiniz.

Gece atıştırmalıklarından kaçının: Erken yediğiniz yemek sonrası atıştırmalık yapmak, erken yemeğin getirdiği faydaları etkisiz hale getirebilir.

Yoğun günler için plan yapın: Yoğun bir programınız varsa, yemeklerinizi önceden planlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Ağustos ayında budanması gereken 3 ağaç: Daha güzel çiçek açacak ve hızlı büyüyecekAğustos ayında budanması gereken 3 ağaç: Daha güzel çiçek açacak ve hızlı büyüyecek
Ağustos ayında budanması gereken 3 ağaç: Daha güzel çiçek açacak ve hızlı büyüyecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı
Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı
Dünyayı alarma geçiren virüsün tüm merak edilenleri: Nasıl bulaşır, nasıl önlenir? M çiçeği MPox Maymun çiçeği...
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
İsrail’e ambargo darbesi! Türkiye ticareti kesti pazar patladı: Fiyatlar her geçen gün artıyor
Vergide yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları anlattı!
Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok
SON DAKİKA