İbrahim Saraçoğlu gaz ağrısı çekenler için açıkladı! Bu çayı içenin ağrıları hemen kesiliyor

Kiraz çekirdeği, özellikle gaz sancısı çekenler için bir kurtarıcı olabilir. Saraçoğlu, evde kolaylıkla hazırlanabilecek kiraz çekirdeği çayının sancıları hafifletmede etkili olduğunu belirtiyor. Çekirdekler kurutularak hazırlanan bu çay, sindirim sistemini rahatlatıyor ve gaz sancısını azaltıyor.

Kiraz çekirdeği, içerdiği antioksidanlarla cildi güçlendirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda cilt elastikiyetini artırarak, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Nem dengesini koruyarak cildi nemli ve pürüzsüz tutan kiraz çekirdeği, çeşitli cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır.