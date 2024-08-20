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İbrahim Saraçoğlu gaz ağrısı çekenler için açıkladı! Bu çayı içenin ağrıları hemen kesiliyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlık üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla yine gündemde. Saraçoğlu gaz sancısı çeken bireyler için doğadan gelen bir çözüm önerdi. Bu küçük ancak etkili tohumun sağlık üzerindeki faydalarını ve nasıl kullanılması gerektiğini detaylarıyla açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:15 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:15
İbrahim Saraçoğlu gaz ağrısı çekenler için açıkladı! Bu çayı içenin ağrıları hemen kesiliyor

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, son açıklamasıyla doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanların dikkatini çekti. Saraçoğlu, gaz sancısından muzdarip olanlara özel bir öneride bulunarak, yaz aylarının favori meyvesi kirazın sadece meyvesini değil, çekirdeklerini de tüketmelerini tavsiye etti.

GAZ SANCISINA DOĞAL ÇÖZÜM

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kiraz, sadece meyvesiyle değil çekirdeğiyle de dikkat çekiyor. Prof. Dr. Saraçoğlu'na göre, kiraz çekirdekleri özellikle kalp sağlığına faydalı.

Antioksidanlar açısından zengin olan kiraz çekirdeği, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiler sunar ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, cilt sağlığını destekleyerek, yaşlanma karşıtı özellikler gösterir.

Kiraz çekirdeği, özellikle gaz sancısı çekenler için bir kurtarıcı olabilir. Saraçoğlu, evde kolaylıkla hazırlanabilecek kiraz çekirdeği çayının sancıları hafifletmede etkili olduğunu belirtiyor. Çekirdekler kurutularak hazırlanan bu çay, sindirim sistemini rahatlatıyor ve gaz sancısını azaltıyor.

Kiraz çekirdeği, içerdiği antioksidanlarla cildi güçlendirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda cilt elastikiyetini artırarak, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Nem dengesini koruyarak cildi nemli ve pürüzsüz tutan kiraz çekirdeği, çeşitli cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Saraçoğlu, gaz sancısı çeken bebekler ve çocuklar için pratik bir kullanım önerisi de sundu. Kiraz çekirdekleri kurutulduktan sonra bir bez torbaya konularak, 50 dereceye ayarlanmış fırında 5-10 dakika bekletilir. Daha sonra bu torba, bebeklerin veya çocukların karın bölgesine yerleştirilir. Bu yöntemle, bebekler rahatsız edici gaz sancılarından terlemeden kurtulabilirler.

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