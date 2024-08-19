Uzman doktordan sıcak havalarda hem serinleten hem de susuzluğu bitiren tavsiye: Çay, su, soda değil!

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolunu arayanlar için müjdeli haber geldi! Uzman doktorlar, hem serinleten hem de sağlığımıza katkı sağlayan bu özel içeceği öneriyor. Sıcak havalarda sıklıkla tüketilen çay ve su yerine, vücudu ferahlatan ve aynı zamanda enerji veren bu içecek, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Peki, bu mucizevi içecek nedir? İşte detaylar...

Medichecks'in tıbbi direktörü Dr. Natasha Fernando , sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken suyun yanı sıra süt içmenin de etkili bir yöntem olabileceğini belirtti. geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Dr. Natasha, "İngiltere'deki birçok bina aşırı sıcaklıklarla başa çıkacak şekilde donatılmamış durumda, bu nedenle sıcak havalarda sıvı alımınıza dikkat etmek her zamankinden daha önemli," diyor. Ancak, su tüketiminizi artırmak için sadece suya bağımlı kalmanıza gerek yok.

SÜT NEDEN DAHA ETKİLİ?

Süt, içerdiği protein, şeker ve yağ sayesinde midedeki sıvının boşalma hızını yavaşlatır, bu da daha uzun süre susuz kalmamanıza yardımcı olur. Ayrıca sütün içeriğinde bulunan sodyum, vücudunuzun suyu daha uzun süre tutmasını sağlayarak sıvı alımını artırır. Dr. Natasha, bu nedenle sıcak havalarda su yerine süt içmenin, vücudun nem dengesini korumada daha etkili olabileceğini vurguluyor.

Süt içmenin faydalarından sadece inek sütü tüketenler değil, bitki bazlı süt tercih edenler de yararlanabilir. Vegan veya laktoz intoleransı olan kişiler için soya sütü gibi alternatifler de oldukça faydalıdır. Dr. Natasha, soya sütünün ayrıca rehidrasyonu daha da artıran elektrolitler içerdiğini belirtiyor.