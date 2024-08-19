Uzman doktordan sıcak havalarda hem serinleten hem de susuzluğu bitiren tavsiye: Çay, su, soda değil!

SERİN KALMAK İÇİN DİĞER ÖNERİLER
Sütün yanı sıra, Dr. Natasha yaz aylarında serin kalmaya yardımcı olması için karpuz, Hindistan cevizi suyu, salatalık ve suyla seyreltilmiş taze meyve sularını da öneriyor. Bu yiyecekler ve içecekler, yüksek su içerikleri sayesinde vücudun serin kalmasına katkı sağlar.
Bununla birlikte, sıcak bir günde sıcak bir içeceğin sizi daha serin tutabileceği fikri de unutulmamalı. Cambridge Üniversitesi'nden sinir bilimci Peter McNaughton, sıcak içeceklerin vücutta terlemeyi artırarak serinlemenize yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak, bu yöntemin etkili olabilmesi için terin cildinizde buharlaşabilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aksi halde, bu yöntem ters etki yaratabilir.
DEHİDRATASYON BELİRTİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Dr. Natasha, özellikle sıcak hava dalgası sırasında dehidratasyon belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Susuzluk, koyu sarı idrar, baş dönmesi, yorgunluk ve kuru ağız gibi belirtiler dehidratasyonun işaretleri olabilir. Bu belirtilerle karşılaşıldığında bol sıvı tüketilmesi ve gerekirse eczaneden alınabilecek oral rehidratasyon solüsyonları kullanılması tavsiye ediliyor.
Sonuç olarak, sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken sadece suya değil, aynı zamanda süt gibi alternatif içeceklere de yönelebilirsiniz. Süt, içeriğindeki besin maddeleri sayesinde daha uzun süre susuz kalmamanızı sağlayabilir ve bu da sıcak günlerde vücudunuzu serin tutmada etkili olabilir. Unutmayın, serin kalmak için bol bol sıvı tüketin ve sağlığınıza dikkat edin.