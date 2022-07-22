Ağız kokusu kronik hastalıkların ilk belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin

Günümüzde pek çok kişi, ağız kokusundan yakınıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu koku, yaşam kalitesini düşürüyor. Ancak 'Nasılsa geçer' denilerek önemsenmeyen ağız kokusu, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ağız kokusunun nedeni bilinmeyen bir sağlık problemi olduğuna değiniyor. TAKVİM'e özel bilgiler veriyor.
EŞLERİN ARASINI BOZAR
Kimi zaman kronik olabilen ağız kokusu, eşler arasında, iş yerinde arkadaşlarla, toplumda iletişimde bazı problemlere yol açıyor. Ağız kokusu olan bir kişinin öncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne gitmesi gerekiyor. Nefesi de kokuyorsa göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olması öneriliyor. Öncelikle endoskopi ve ultrasonografi yapılarak iç organlar tetkik ediliyor. Bazı kan tetkikleri ve nefes ölçümleri de yapılarak, ağız kokusuna neden olan durumlar araştırılıyor.
DİŞLER FIRÇALANMALI
Bazı besinler de ağız kokusunu tetikliyor. Örneğin; soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve, düşük karbonhidratlı gıdalar nefeste keton kokusuna yol açıyor. Ağız hijyeni da kokunun önlenmesinde önem taşıyor. Düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu ağız kokusu olabiliyor.