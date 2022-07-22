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    Ağız kokusu kronik hastalıkların ilk belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin

    Ağız kokusu pek çok kişinin hayatını kabusa çeviriyor. Kronik hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin. Doktora gidin...

    Ağzımızın tadı kaçmasın!

    Günümüzde pek çok kişi, ağız kokusundan yakınıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu koku, yaşam kalitesini düşürüyor. Ancak 'Nasılsa geçer' denilerek önemsenmeyen ağız kokusu, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ağız kokusunun nedeni bilinmeyen bir sağlık problemi olduğuna değiniyor. TAKVİM'e özel bilgiler veriyor.



    EŞLERİN ARASINI BOZAR
    Kimi zaman kronik olabilen ağız kokusu, eşler arasında, iş yerinde arkadaşlarla, toplumda iletişimde bazı problemlere yol açıyor. Ağız kokusu olan bir kişinin öncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne gitmesi gerekiyor. Nefesi de kokuyorsa göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olması öneriliyor. Öncelikle endoskopi ve ultrasonografi yapılarak iç organlar tetkik ediliyor. Bazı kan tetkikleri ve nefes ölçümleri de yapılarak, ağız kokusuna neden olan durumlar araştırılıyor.



    DİŞLER FIRÇALANMALI
    Bazı besinler de ağız kokusunu tetikliyor. Örneğin; soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve, düşük karbonhidratlı gıdalar nefeste keton kokusuna yol açıyor. Ağız hijyeni da kokunun önlenmesinde önem taşıyor. Düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu ağız kokusu olabiliyor.



        REFLÜ HATTA SİNÜZİT!
        Ağız kokusu, kimi zaman ciddi kronik hastalıklarından kaynaklanıyor. Bunların başında sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bademcik enfeksiyonları, diyabet, reflü, diğer bazı mide hastalıkları, midedeki helikobacter pilori mikrobu, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları geliyor. Ağız içinde enfeksiyona neden olan durumlarda da koku kaçınılmaz oluyor. Sabah oluşan ağız kokusu karında biriken gazlardan ve dil sırtında üreyen bakterilerden kaynaklanıyor. Hamilelik döneminde de hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi nedeniyle ağız kokusu görülebiliyor.



        DİLİNİZİ DE FIRÇALAYIN
        Kokudan kurtulmak için ağız hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Bol su içilmesi, şekersiz sakız, tarçın, nane, maydanoz veya fesleğen gibi otların çiğnenmesi öneriliyor. Limon, ağız kokusunu önlüyor. Elma da ağızda kötü kokuyu yok ediyor.

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        Haberler Sağlık Ağız kokusu kronik hastalıkların ilk belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin
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