Ağız kokusu kronik hastalıkların ilk belirtisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin





EŞLERİN ARASINI BOZAR

Kimi zaman kronik olabilen ağız kokusu, eşler arasında, iş yerinde arkadaşlarla, toplumda iletişimde bazı problemlere yol açıyor. Ağız kokusu olan bir kişinin öncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne gitmesi gerekiyor. Nefesi de kokuyorsa göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olması öneriliyor. Öncelikle endoskopi ve ultrasonografi yapılarak iç organlar tetkik ediliyor. Bazı kan tetkikleri ve nefes ölçümleri de yapılarak, ağız kokusuna neden olan durumlar araştırılıyor.