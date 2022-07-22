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Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

Sivrisinekleri uzak tutmak yaz aylarında gerçek bir işkenceye dönüşebilir ve bazı insanlar bu ısırıklara karşı daha fazla risk altındadır. Peki, sivrisinekler neden özellikle bazı kişilere gider? Sivrisinekler neden hep beni ısırıyor? Sivrisinek neye gelmez? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
22.07.2022 16:38 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:38
Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

Yaz aylarında sivrisinekler oldukça rahatsız edicidir ve bazı insanlar daha savunmasızdır ve sivrisinek ısırıkları ve kaşıntıdan diğer insanlara göre daha fazla etkilenirler. İşte sivrisinekler neden bazılarını daha çok ısırır sorusuna cevaplar...

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Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

inek kovucularla sivrisinekleri kaçırmak mümkün olsa da, bazı kişilerin ciltleri sivrisinekleri daha fazla çeker. Sivrisinekler özellikle geceleri gerçek bir takıntı haline gelebilir. Durgun su tarafından çekilen sivrisineklere aynı zamanda karbondioksit de çok çekici gelir. Fiziksel bir efordan sonra daha fazla karbondioksit yayarız ve bu, yakındaki sivrisinekleri potansiyel olarak uyarır. Tropik bölgelerde tehlikeli olabilen ve Zika virüsünü taşıyan sivrisineklerin başlıca avı sporculardır.

Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

Araştırmalar karbondioksit salınımlarının hamile kadınlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hamile kadınların sivrisinekleri çekme riskleri daha yüksektir.

Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

VÜCUT KOKUSU ETKİ EDİYOR


Sivrisinekler, insan derisinde ve terde bulunan terde bulunan bazı bileşikleri severler. Bu elementler amonyaktır ve laktik asittir. Isırılma riski genetik nedenlere de bağlı olabilir.

Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

Ebeveynlerinizden biri sık sık sivrisinekler tarafından ısırılıyorsa, bu sizin için de geçerli olabilir. Cilt dokusunda bulunan bakteriler de kaşıntıya neden olan bu ısırıklara karşı savunmasızlık faktörleri arasındadır. Araştırmalar, ciltlerinde çok çeşitli mikroorganizmalara sahip olanların sivrisinekler tarafından ısırlma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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