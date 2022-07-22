Sivrisinekler özellikle o kişilere gidiyor! Sivrisinek neden hep beni ısırıyor diyenler buraya! Bu yöntemle size yaklaşmasını engelleyin!

inek kovucularla sivrisinekleri kaçırmak mümkün olsa da, bazı kişilerin ciltleri sivrisinekleri daha fazla çeker. Sivrisinekler özellikle geceleri gerçek bir takıntı haline gelebilir. Durgun su tarafından çekilen sivrisineklere aynı zamanda karbondioksit de çok çekici gelir. Fiziksel bir efordan sonra daha fazla karbondioksit yayarız ve bu, yakındaki sivrisinekleri potansiyel olarak uyarır. Tropik bölgelerde tehlikeli olabilen ve Zika virüsünü taşıyan sivrisineklerin başlıca avı sporculardır.