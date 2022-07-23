Gerginliği, stresi, siniri, halsizliği alıp götürüyor! Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler buraya! Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz!

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Zaman zaman birçok CEO'nun ya da iş adamının yaz kış sabahları soğuk duş aldığını duyarız. Özellikle yaz aylarında soğuk duş alıyorsanız şanslısınız demektir. Çeşitli banyo kürleriyle siz de kendinize vakit ayırabilir ve dinlenmiş bir zihinle duştan çıkabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz banyo kürleri ve rahatlatıcı banyo için ipuçları...
Yaz sıcağında ilk akla gelen serinleme taktiği soğuk duş. Peki, hiç araştırdınız mı soğuk duşun faydası ne diye? Soğuk duş vücudu beyinden cilde kadar etkiliyor. Sizin için hazırladığımız 3 farklı banyo kürü ile kolaylıkla gerginliğinizi atabilirsiniz. Peki, banyo kürü nasıl yapılır? Rahatlatıcı banyo nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
RAHATLATCI BANYO KÜRÜ TARİFLERİ
TARÇIN BANYOSU
Mutfakta da sıkça kullandığımız tarçın vücudu ısıtır ve canlandırır. Tarçın banyosu için ihtiyacınız olan malzemeler sadece 3 çubuk tarçın ve 4 damla portakal yağı.
3 çubuk tarçını 1 litre sıcak suda 10 dakika bekleterek demleyin. İster küvetinize isterseniz de son banyo suyunuza demlenmiş tarçın suyunu ve portakal yağını ekleyebilirsiniz.
SÜT VE BAL BANYOSU
Güzelliği dillere destan olmuş Kleopatra'nın süt ve bal dolu küvetlerde yıkandığı söylenir durur. Süt ve balın cildi yumuşattığı, nemlendirdiği ve ipeksi hale getirdiği de bilinir. O halde biz neden uygulamayalım?
Ilık su dolu küvete 1-2 bardak süt ve yarım bardak bal döküp karıştırın. Ardından küvete uzanın ve gözlerinizi kapatarak tadını çıkarın. Süt banyosundan daha fazla verim almak için, banyoya girmeden önce cildinize kuru fırçalama uygulayabilirsiniz. Bu sayede ölü derileri atmış, süt ve balın cildinize daha fazla nüfus etmesini sağlamış olursunuz.
PAPATYA BANYOSU
Papatya çayı gibi papatya banyosu da son derece rahatlatıcı ve gevşeticidir. 5-6 yemek kaşığı kuru papatyayı 1 litre sıcak suda demleyin. Ardından papatyaları süzün ve demlenmiş suyu küvete dökün. Küvete girip tadını çıkarın.
Bu kürleri uygularken dalga ve kuş seslerinin kayıtlı olduğu bir müzik dinleyerek keyfinizi katlayabilir, çok daha fazla rahatlayabilirsiniz.