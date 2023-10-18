Adet kanaması normalden uzun sürüyorsa dikkat! Uzmanından miyomlar hakkında önemli bilgiler

Miyom, rahmin kas dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörlere deniyor. Üreme çağındaki genç kadınlarda daha çok görülüyor. Genellikle endişeye neden olmuyor. Kanser çıkma oranı yüzde 1'in altında seyrediyor. Ancak rahim iç duvarının yapısını etkileyen miyomlar, kısırlığa, gebelikte kanamaya ve hatta düşüklere neden olabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Günakan, ırka göre kadınlarda görülme oranı yüzde 50'lere kadar ulaşan miyomlar hakkında şu önemli bilgileri veriyor: Miyomların belirtileri, yerleşim yeri, büyüklüğü ve sayısına göre değişiklik gösteriyor. Birçok hastada belirti görülmüyor. En sık hastaneye başvuru sebebi kanamadır. Bu durum, adet kanamasındaki artış, sürede uzama, adet arası kanama şeklinde olabilir. Büyük miyomlar, karın ön duvarında elle hissedilebiliyor.

Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, tam idrar yapamama hissi ve kabızlık gibi durumlar miyom belirtisi olarak değerlendirilir. Dolaşım sistemini ve kalbi etkileyebilir. böbrekten idrar akışını bozabilir, karın içinde damarlara baskı yapabilir. Alt karın bölgesinde ağrı, adet sırasında veya cinsel ilişki sırasında ağrı miyom nedenli diğer bir semptom olarak karşımıza çıkabilir. Rahim iç duvarının yapısını etkileyen miyomlar kısırlığa, gebelikte kanama ve düşüklere neden olabilir.

ULTRASONLA BELİRLENİR

Tanıda en sık kullanılan yöntem ultrasondur. Çoklu miyomlarda, rahim duvarı içindeki veya baskı yapan miyomlarda tanıyı netleştirmek, daha objektif olarak yorum yapmak ve cerrahiye hazırlık açısından manyetik rezonans görüntüleme sonraki basamakta kullanılabilir. Miyomların takip veya tedavisi, miyomun yerine, büyüklüğüne, hastanın yaşına, hastanın üreme öyküsüne, klinik ve semptomların geneline bakılarak planlanır.