Mide ağrısını ağrı kesiciyle geçirmeye çalışmayın! Uzmanından gastrit ve reflü uyarıları: Bu belirtiler varsa dikkat
Ağrı kesiciler, zaman zaman gereğinden fazla kullanılabiliyor. Dr. Nurettin Coşkun, “Her ağrı hissedildiğinde ağrı kesici alınması, mide tahrişine ve hatta mide ülserine kadar varabilen sorunlara yol açabiliyor” diyor.
Hızlı Özet Göster
- Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, gastrit ve reflü hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
- Gastritte mide yanması ve ağrısı görülürken, reflüde yemek borusunda ve göğüs bölgesinde yanma hissi ön planda yer alıyor.
- Yutma güçlüğü, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi ve özellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkan şikayetler alarm semptomları olarak değerlendiriliyor.
- Sık ve küçük porsiyonlarla beslenme, yatmadan 3-4 saat önce yemeği bırakma ve yatak başını yükseltme gibi önlemler semptomların azalmasına yardımcı oluyor.
- Ağrı kesici ilaçların gereğinden fazla kullanılması mide tahrişine ve ülserine yol açabiliyor.
Mide hastalıkları hayat kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, gastrit ve reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Gastrit, mide mukozasının iltihaplanmasına deniyor. Reflü ise mide içeriğinin, asidin ya da yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan şikayetlere verilen isimdir. İkisi arasındaki farklara baktığımızda; gastritte daha çok mide yanması ve mide ağrısı gibi şikayetler görürüz.
Reflüde hasta, daha üst bölgede, yemek borusunda ve göğüs bölgesinde yanma hisseder.
Gastrit ve reflü genellikle beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlıklar ve yaşam tarzına bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Gastritte mide yanması, mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebilir. Reflüde ise yemek borusunda ve göğüs bölgesinde yanma hissi ön plandadır. Bunun yanı sıra öksürük ve boğazda gıcık hissi gibi belirtiler de görülebilir.
SEMPTOMLARINA DİKKAT EDİLMELİ
Bazı durumlarda hastaların mutlaka doktora başvurması gerekir. Bunlara alarm semptomları diyoruz. Disfaji olarak adlandırdığımız yutma güçlüğü, yemek yerken direnç hissedilmesi, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi ve bu şikayetlerin özellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkması alarm semptomları arasında yer alır.
Beslenme konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Az sayıda öğünle mideyi aşırı doldurmak yerine, daha sık ve daha küçük porsiyonlarla beslenmek semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Toplumda sık yapılan hatalardan biri de geç saatlerde yemek yemektir. Yatmadan en az 3-4 saat önce yemek yemeyi bırakmak gerekir.
YATAK BAŞI YÜKSELTİLEBİLİR
Reflü semptomları olan hastalarda yatak başının yükseltilmesi veya çift yastıkla uyunması gibi önlemler faydalı olabilir. Ayrıca stresten uzak durmak, düzenli bir yaşam sürmek, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek de şikayetlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlar.
Gastrit hastalarında kullanılan bazı ilaçlara da dikkat edilmelidir. Özellikle ağrı kesiciler zaman zaman gereğinden fazla kullanılabiliyor. Her ağrı hissedildiğinde ağrı kesici alınması, mide tahrişine ve hatta mide ülserine kadar varabilen sorunlara yol açabiliyor. Özellikle 45 yaşından sonra aniden başlayan reflü nedeniyle mide şikayetlerinin daha ciddiye alınması gerekir.