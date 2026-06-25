Mide ağrısını ağrı kesiciyle geçirmeye çalışmayın! Uzmanından gastrit ve reflü uyarıları: Bu belirtiler varsa dikkat

Sık ve küçük porsiyonlarla beslenme, yatmadan 3-4 saat önce yemeği bırakma ve yatak başını yükseltme gibi önlemler semptomların azalmasına yardımcı oluyor.

Mide hastalıkları hayat kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, gastrit ve reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Gastrit, mide mukozasının iltihaplanmasına deniyor. Reflü ise mide içeriğinin, asidin ya da yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan şikayetlere verilen isimdir. İkisi arasındaki farklara baktığımızda; gastritte daha çok mide yanması ve mide ağrısı gibi şikayetler görürüz.

Geç saatlerde yemek yemek mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. (Fotoğrafalar AA Arşiv ve Takvim foto Arşiv'e aittir.)

Gastrit ve reflü genellikle beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlıklar ve yaşam tarzına bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Gastritte mide yanması, mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebilir. Reflüde ise yemek borusunda ve göğüs bölgesinde yanma hissi ön plandadır. Bunun yanı sıra öksürük ve boğazda gıcık hissi gibi belirtiler de görülebilir.

SEMPTOMLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Bazı durumlarda hastaların mutlaka doktora başvurması gerekir. Bunlara alarm semptomları diyoruz. Disfaji olarak adlandırdığımız yutma güçlüğü, yemek yerken direnç hissedilmesi, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi ve bu şikayetlerin özellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkması alarm semptomları arasında yer alır.

Beslenme konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Az sayıda öğünle mideyi aşırı doldurmak yerine, daha sık ve daha küçük porsiyonlarla beslenmek semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Toplumda sık yapılan hatalardan biri de geç saatlerde yemek yemektir. Yatmadan en az 3-4 saat önce yemek yemeyi bırakmak gerekir.