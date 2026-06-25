El Nino sıcakları kapıda: Hangi yaş grubu risk altında?

Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların araç içinde bırakılmaması, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve iç ortam sıcaklığının 22-23 derecede tutulması öneriliyor.

Sıcak çarpması belirtileri arasında bitkinlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı yer alırken, bilinç bulanıklığı ve bayılma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor.

Kalp, diyabet ve böbrek hastaları ile 65 yaş üstü bireyler, çocuklar ve hamileler sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilenen risk grupları arasında yer alıyor.

Özellikle kalp, diyabet ve böbrek hastalarının aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olması gerektiği belirtilirken, yüksek sıcaklık ve nemin birlikte görülmesinin vücudun doğal denge mekanizmalarını zorlayabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini vurguluyor.

EL NİNO ETKİSİ SICAKLIKLARI ARTIRIYOR

AN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan uzman, El Nino'nun etkisiyle dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklıkların yaşandığını, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sıcak hava dalgalarına karşı önlemler alındığını ve bazı bölgelerde alarm seviyelerinin yükseltildiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklık artışına yönelik uyarılarını hatırlatan uzman, yalnızca hava sıcaklığının değil, artan nem oranının da insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

El Nino etkisiyle artan sıcaklıklar nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı uzmanı, yüksek sıcaklık ve nem birlikteliğinin ısı stresine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SICAKLIK VE NEM BİRLEŞİNCE "ISI STRESİ" ORTAYA ÇIKIYOR

Uzman isim, sıcaklık ve nemin aynı anda yükselmesinin vücudun çevresel koşullara uyum sağlamasını zorlaştırdığını ve bunun sonucunda "ısı stresi" adı verilen durumun gelişebildiğini söyledi.

Isı stresinin hafif şikayetlerden başlayıp sıcak çarpması ve bilinç kaybına kadar ilerleyebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzman, vücudun terleme yoluyla kendini serinletmeye çalışırken önemli miktarda su ve mineral kaybettiğini aktardı.

Uzmanlar, sıcak günlerde günlük 2,5 ila 3 litre su tüketilmesini ve kafeinli içeceklerden kaçınılmasını öneriyor.

İLK BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Aşırı sıcakların neden olduğu sağlık sorunlarının güneş yanığı, isilik ve el ile ayaklarda şişlik gibi hafif belirtilerle başlayabileceğini ifade eden uzman, sıcak kramplarının ise vücudun sıcaklıktan etkilenmeye başladığını gösteren önemli işaretlerden biri olduğunu kaydetti.

Özellikle bacak ve kollarda görülen krampların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan uzman, bu belirtilerin ilerleyen süreçte daha ciddi tabloların habercisi olabileceğini belirtti.

Sıcak çarpması belirtileri arasında bitkinlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı yer alırken, bilinç bulanıklığı ve bayılma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerekiyor.

SICAK GÜNLERDE SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Uzman isim, sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde yeterli sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığını belirterek, sağlıklı yetişkinlerin günlük yaklaşık 2,5 ila 3 litre su içmesi gerektiğini ifade etti.

Su tüketiminin gün içine yayılması gerektiğine dikkat çeken uzman, kafeinli ve şekerli içeceklerin ise vücuttaki sıvı kaybını artırabileceği için mümkün olduğunca tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların araç içinde bırakılmaması, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve iç ortam sıcaklığının 22-23 derecede tutulması öneriliyor.

KRONİK HASTALARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Artan sıcaklıklarla birlikte özellikle kalp, diyabet ve böbrek hastalarının acil servis başvurularında yükseliş görülebileceğini belirten uzman, sıcak bitkinliği ve sıcak çarpmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Vücudun ısı düzenleme mekanizmasının bozulduğu sıcak çarpmasının bilinç kaybı ve komaya kadar ilerleyebilen hayati riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Sıcak çarpmasına karşı erken belirtiler göz ardı edilmemeli.

SOLUNUM YOLU HASTALARI DA DİKKAT ETMELİ

Sıcak hava dalgalarının hava kalitesini de olumsuz etkileyebildiğini belirten uzman, bunun özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerde şikayetlerin artmasına yol açabileceğini söyledi.

Bu nedenle kronik solunum hastalığı bulunan bireylerin sıcak günlerde mümkün olduğunca korunmaları gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE HAMİLELER RİSK GRUBUNDA

Uzman isim, sıcak havaların bazı gruplar üzerinde çok daha ağır etkiler oluşturabildiğini belirterek, 65 yaş üstü bireylerde vücudun sıcaklığa uyum kapasitesinin azaldığını, çocuklarda ise bu mekanizmanın henüz tam gelişmediğini dile getirdi.

Hamileler ile böbrek, karaciğer ve kalp hastalığı bulunan kişilerin de sıcak havalardan daha hızlı etkilendiği ve bu nedenle ekstra önlem almaları gerektiği kaydedildi.

Aşırı sıcaklar sadece bunaltmıyor, sağlık açısından da tehdit oluşturuyor.

GÜNÜN EN SICAK SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Vatandaşlara sıcak hava dalgaları sırasında bireysel önlemler almaları çağrısında bulunan uzman, güneş ışınlarının en yoğun hissedildiği saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi.

Ev ve iş yerlerinde serin ortamların tercih edilmesi gerektiğini belirten uzman, klima kullanımında 20 ila 25 derece aralığının uygun olduğunu, ev ortamlarında ise 22-23 derecelik sıcaklığın ideal kabul edildiğini ifade etti.

El Nino etkisi Türkiye'de de hissedilmeye başladı.

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR ARAÇTA BIRAKILMAMALI

El Nino etkisinin Türkiye'de de sıcaklıkları artırabileceğine dikkat çeken uzman isim, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların kısa süreliğine bile olsa araç içinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Dış ortam sıcaklığının 27 derece olduğu durumlarda araç içerisindeki sıcaklığın çok kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabileceği belirtildi.

El Nino'nun etkisiyle artan sıcaklıklarda çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar araç içinde kesinlikle bırakılmamalı.

BU BELİRTİLERDE VAKİT KAYBETMEYİN

Uzman, aşırı sıcakların neden olduğu belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini belirterek bitkinlik, halsizlik, bulantı, kusma ve baş ağrısının sıcaklığın vücudu etkilemeye başladığını gösterebileceğini söyledi.

Bilinç bulanıklığı, bayılma veya nöbet gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği ifade edildi.

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık