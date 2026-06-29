Yaz sıcakları hem cildimizi hem kalbimizi tehdit ediyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve nem oranı, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Ozon tabakasının incelmesiyle yeryüzüne daha fazla ulaşan zararlı güneş ışınları uzun vadede cilt kanserini tetiklerken, aşırı sıcaklar kalp-damar sistemi üzerindeki yükü de artırıyor. Uzmanlar doğru güneş kremi kullanımı, bol sıvı tüketimi ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gibi hayati önlemler konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte yaz bu hastalıklardan korunmanın yolları...
Hızlı Özet Göster
- Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin mutlaka güneş kremi kullanması gerektiğini belirtti.
- Güneş kremlerinin dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi ve ortalama 4 saatte bir yenilenmesi gerekiyor.
- Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin kalp krizi, tansiyon problemleri ve kalp yetmezliği görülme sıklığını artırabileceğini söyledi.
- Uzmanlar, yaz aylarında 50-60 kg olan bir kişinin günde 2-2.5 litre sıvı tüketmesi gerektiğini vurguladı.
- Aşırı güneşte kalmanın DNA hasarı yaparak cilt kanserine zemin hazırladığı belirtildi.
Ozon tabakasının incel mesi ve güneşin zararlı ışınlarının cilde daha fazla gelmesi uzun vadede cilt kanserine yol açıyor. Uzmanlar, güneşli havalarda yapılması gerekenler ve güneşin etkileri konusunda uyarılarda bulunu yor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, "Özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin, mutlaka güneş kremi kullanması gerekiyor. Yaz aylarında tüketilen sumiktarıda çok önemlidir, ortalama 50-60 kg olan bir kişi günde 2-2.5 litre sıvı tüketmeli ve sağlıklı besinler almalıdır" diyor.
YAŞA UYGUN KREM
Özyılmaz, dışarı çıkarken geniş siperli şapka ve yaza uygun seçilmiş kıyafetlerin ter cih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şunları söylüyor:
Çantanızda mutlaka bir güneş kremi bulundurmalısınız, güneş kremi seçimi, yaşa ve cilt tipi ne uygun olarak seçilmeli, yüze ve vücudun diğer bölgelerine sürülecek olan güneş kremleri farklı olmalıdır. Kremler etkisini 20 dakika sonra gösterir. Bu yüzden dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmelisiniz. Ortalama 4 saatte bir de yenilenmesi gerekmektedir.
ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA
Güneş koruyucuları, cilt üzerinde bulunan FPF değerleri UVB ışınlarının koruyuculuğunu ifade eder. UVA ışınları yeryüzüne ulaşan ve daha çok bronzlaşmadan sorumlu ışın lar olması sebebiyle, güneş alerjisi olanlarda UVA etken olduğu için güneş koruyucu tercihinde özellikle dikkate alınmalıdır. Kimyasal ürünler, temizleyiciler, deterjanlar, paketli gıdalar alerjiye neden olur. Çocuklarda görülme oranı daha fazladır. Çocuklardaki atopik dermatitin büyüdükçe geçebilir.
Aşırı güneşte kalmak, DNA hasarı yapıyor. Cilt kanserine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, "Güneş kremi kullanın ve günde 2-2.5 litre su için" diyor.
KALBİN YÜKÜ YAZIN ARTIYOR
Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, kalp-damar sistemi üzerinde ciddi yük oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, "Özellikle sıcaklık ve nem oranındaki artış kalp krizi, tansiyon problemleri ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların görülme sıklığını artırabilir. Beklenmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi veya ani tansiyon değişiklikleri yaşanması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyor.
Kalp hastaları için yaz aylarında alınabilecek basit önlemleri sıralıyor: Su ihtiyacı öncelikle su ile karşılanmalıdır. Alkol ve kafeinli içecekler suyun yerini tutmaz. Öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Açık havada bulunulacaksa şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu kullanılmalıdır. Beslenmede aşırı yağlı, kızartılmış ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır.