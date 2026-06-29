Yaz sıcakları hem cildimizi hem kalbimizi tehdit ediyor

Uzmanlar, yaz aylarında 50-60 kg olan bir kişinin günde 2-2.5 litre sıvı tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin kalp krizi, tansiyon problemleri ve kalp yetmezliği görülme sıklığını artırabileceğini söyledi.

Güneş kremlerinin dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi ve ortalama 4 saatte bir yenilenmesi gerekiyor.

Ozon tabakasının incel mesi ve güneşin zararlı ışınlarının cilde daha fazla gelmesi uzun vadede cilt kanserine yol açıyor. Uzmanlar, güneşli havalarda yapılması gerekenler ve güneşin etkileri konusunda uyarılarda bulunu yor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, "Özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin, mutlaka güneş kremi kullanması gerekiyor. Yaz aylarında tüketilen sumiktarıda çok önemlidir, ortalama 50-60 kg olan bir kişi günde 2-2.5 litre sıvı tüketmeli ve sağlıklı besinler almalıdır" diyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin mutlaka güneş kremi kullanması gerektiğini belirtti. (Takvim Foto Arşiv)

YAŞA UYGUN KREM

Özyılmaz, dışarı çıkarken geniş siperli şapka ve yaza uygun seçilmiş kıyafetlerin ter cih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şunları söylüyor:

Çantanızda mutlaka bir güneş kremi bulundurmalısınız, güneş kremi seçimi, yaşa ve cilt tipi ne uygun olarak seçilmeli, yüze ve vücudun diğer bölgelerine sürülecek olan güneş kremleri farklı olmalıdır. Kremler etkisini 20 dakika sonra gösterir. Bu yüzden dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmelisiniz. Ortalama 4 saatte bir de yenilenmesi gerekmektedir.

Güneş kremlerinin dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi ve ortalama 4 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. (Takvim Foto Arşiv)

ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA

Güneş koruyucuları, cilt üzerinde bulunan FPF değerleri UVB ışınlarının koruyuculuğunu ifade eder. UVA ışınları yeryüzüne ulaşan ve daha çok bronzlaşmadan sorumlu ışın lar olması sebebiyle, güneş alerjisi olanlarda UVA etken olduğu için güneş koruyucu tercihinde özellikle dikkate alınmalıdır. Kimyasal ürünler, temizleyiciler, deterjanlar, paketli gıdalar alerjiye neden olur. Çocuklarda görülme oranı daha fazladır. Çocuklardaki atopik dermatitin büyüdükçe geçebilir.

Aşırı güneşte kalmak, DNA hasarı yapıyor. Cilt kanserine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, "Güneş kremi kullanın ve günde 2-2.5 litre su için" diyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin kalp krizi, tansiyon problemleri ve kalp yetmezliği görülme sıklığını artırabileceğini söyledi. (Takvim Foto Arşiv)

KALBİN YÜKÜ YAZIN ARTIYOR

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, kalp-damar sistemi üzerinde ciddi yük oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, "Özellikle sıcaklık ve nem oranındaki artış kalp krizi, tansiyon problemleri ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların görülme sıklığını artırabilir. Beklenmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi veya ani tansiyon değişiklikleri yaşanması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyor.

Uzmanlar, yaz aylarında 50-60 kg olan bir kişinin günde 2-2.5 litre sıvı tüketmesi gerektiğini vurguladı. (Takvim Foto Arşiv)

Kalp hastaları için yaz aylarında alınabilecek basit önlemleri sıralıyor: Su ihtiyacı öncelikle su ile karşılanmalıdır. Alkol ve kafeinli içecekler suyun yerini tutmaz. Öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Açık havada bulunulacaksa şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu kullanılmalıdır. Beslenmede aşırı yağlı, kızartılmış ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık