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727 bin anne adayına doğum desteği: Her Gebeye Ebe uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın “Her Gebeye Ebe” uygulaması kapsamında koordinatör ebeler Türkiye genelinde yüz binlerce anne adayına ulaşarak doğuma hazırlık danışmanlığı veriyor. Programla hem normal doğumun teşvik edilmesi hem de gebelik sürecinin daha güvenli ve bilinçli ilerlemesi amaçlanıyor.

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727 bin anne adayına doğum desteği: Her Gebeye Ebe uygulaması nedir?
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  • Sağlık Bakanlığı'nın koordinatör ebeleri 31 Mayıs 2026'ya kadar 727 bin 629 gebeye doğuma hazırlık danışmanlığı verdi.
  • Türkiye genelinde 3 bin 400 koordinatör ebe toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapıyor.
  • 25 Ağustos 2025'ten itibaren ilk gebeliğini yaşayan kadınlara özel takip sistemi başlatıldı ve 22 bin 952 gebe evlerinde ziyaret edildi.
  • Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile 2 Eylül 2025'ten 31 Mayıs 2026'ya kadar 133 bin 262 riskli gebe takibe alındı.
  • Riskli gebelerden 61 bin 891'i gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında koordinatör ebeler gebelik sürecindeki anne adaylarına doğuma hazırlık danışmanlığı vererek hem normal doğumu teşvik ediyor hem de gebelik takibini güçlendiriyor. Programla bugüne kadar yüz binlerce gebeye ulaşılırken, anne ve bebek sağlığının korunması hedefleniyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

727 bini aşkın gebeye doğum danışmanlığı

Sağlık Bakanlığı'nın anne ve bebek sağlığını güçlendirmek, normal doğumu teşvik etmek ve gereksiz sezaryen oranlarını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında koordinatör ebeler 727 bin 629 gebeye doğuma hazırlık danışmanlığı verdi.

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla gebelik sürecinin son trimesterinde bulunan anne adaylarına birebir rehberlik sağlanırken, doğum öncesi ve sonrası süreçlere ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

"Her Gebeye Ebe" uygulaması yaygınlaştı

Her Gebeye Ebe Uygulaması kapsamında ülke genelinde görevlendirilen 3 bin 400 koordinatör ebe toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde aktif görev yürütüyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Gebelere;

  • Doğum yapılacak sağlık kuruluşunun belirlenmesi
  • Aile hekimi ve gebe okulu takibi
  • Doğum süreci ve normal doğumun avantajları
  • Doğum sonrası iyileşme süreci konularında detaylı bilgilendirme sağlanıyor.

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.

727 bini aşkın gebeye birebir danışmanlık

Uygulamanın başladığı tarihten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen sürede koordinatör ebeler Türkiye genelinde 727 bin 629 anne adayıyla görüşerek doğuma hazırlık danışmanlığı verdi. Bu görüşmelerde gebelerin sağlık hizmetlerine erişimi, takip süreçleri ve doğum planlamaları da değerlendirildi.

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.

İlk gebelikler için ev ziyareti ve telefon takibi

25 Ağustos 2025'ten itibaren ilk gebeliğini yaşayan kadınlara yönelik özel bir takip sistemi devreye alındı. Bu kapsamda anne adayları telefonla aranarak bilgilendiriliyor, ardından ev ziyaretleri planlanıyor. Bugüne kadar 22 bin 952 gebe evlerinde ziyaret edilerek gebeliğin son dönemine ilişkin kritik bilgiler paylaşıldı.

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.

Dijital sağlık uygulamaları devrede

Koordinatör ebeler, gebelere dijital sağlık hizmetlerini de tanıtarak süreci destekliyor. Bu kapsamda Annelik Yolculuğu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gibi platformların kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Yüksek riskli gebelikler dijital sistemle izleniyor

Anne ölümlerini azaltmak ve yüksek riskli gebelikleri daha etkin takip etmek amacıyla geliştirilen sistemler de devrede. Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi üzerinden 49 farklı ICD-10 tanı koduna sahip gebeler otomatik olarak takip ediliyor.

Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf İHA'dan servis edilmiştir.

Sistem sayesinde:

  • Riskli gebelere erken uyarı ve yönlendirme yapılıyor
  • Klinik bilgiler sağlık birimleri arasında dijital olarak paylaşılabiliyor
  • MHRS üzerinden ilgili branşlara öncelikli randevu sağlanabiliyor

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

133 bini aşkın yüksek riskli gebeye takip

2 Eylül 2025'ten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen sürede 133 bin 262 yüksek riskli gebe sistem üzerinden izleme alındı. Bu kişilerden 61 bin 891'i gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirildi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, yürütülen programlarla hem normal doğum oranlarını artırmayı hem de riskli gebelikleri erken aşamada tespit ederek anne ve bebek sağlığını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

"HER GEBEYE EBE" UYGULAMASI NEDİR?

"Her Gebeye Ebe" uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve gebelik sürecindeki anne adaylarına doğuma kadar birebir destek sunmayı amaçlayan bir sağlık hizmeti modelidir.

Bu uygulama kapsamında koordinatör ebeler, gebeliğin özellikle son trimesterinde anne adaylarıyla iletişime geçerek doğuma hazırlık süreci hakkında bilgilendirme yapar. Amaç anne-bebek sağlığını güçlendirmek ve gebelerin sağlık hizmetlerine erişimini daha sistemli hale getirmektir.

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