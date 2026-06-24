727 bin anne adayına doğum desteği: Her Gebeye Ebe uygulaması nedir?

Anne ölümlerini azaltmak ve yüksek riskli gebelikleri daha etkin takip etmek amacıyla geliştirilen sistemler de devrede. Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi üzerinden 49 farklı ICD-10 tanı koduna sahip gebeler otomatik olarak takip ediliyor.

2 Eylül 2025'ten 31 Mayıs 2026'ya kadar geçen sürede 133 bin 262 yüksek riskli gebe sistem üzerinden izleme alındı. Bu kişilerden 61 bin 891'i gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirildi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, yürütülen programlarla hem normal doğum oranlarını artırmayı hem de riskli gebelikleri erken aşamada tespit ederek anne ve bebek sağlığını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

"HER GEBEYE EBE" UYGULAMASI NEDİR? "Her Gebeye Ebe" uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve gebelik sürecindeki anne adaylarına doğuma kadar birebir destek sunmayı amaçlayan bir sağlık hizmeti modelidir. Bu uygulama kapsamında koordinatör ebeler, gebeliğin özellikle son trimesterinde anne adaylarıyla iletişime geçerek doğuma hazırlık süreci hakkında bilgilendirme yapar. Amaç anne-bebek sağlığını güçlendirmek ve gebelerin sağlık hizmetlerine erişimini daha sistemli hale getirmektir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Sağlık