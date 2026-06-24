Beyin sağlığını tehdit eden 3 uyku hatası tespit edildi

Gündüz uykularının süresi ve sıklığı gelecekteki araştırmaların odağında olacak

GÜNDÜZ UYKUSU KONUSUNDA YENİ SORULAR GÜNDEMDE

Bilim insanları, gündüz uykusuna ilişkin bulguların özellikle dikkat çekici olduğunu belirtti. Çünkü bazı araştırmalar kısa süreli kestirmelerin dikkat ve bilişsel performansa katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Ancak bu çalışmada kullanılan anketlerde kestirmelerin ne kadar sürdüğü veya günün hangi saatlerinde yapıldığına ilişkin ayrıntılar yer almadı. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların kısa ve ara sıra yapılan kestirmeler ile uzun ve sık tekrar eden gündüz uykularını ayrı değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Takip analizlerinde, geceleri yedi saatin altında uyuyan katılımcıların önerilen sürelerde uyuyanlara kıyasla daha yüksek beyaz madde lezyon hacmine sahip olduğu görüldü.