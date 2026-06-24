Fransa'da ilk Ebola vakası tespit edildi: Temaslı kişiler karantinada!

KONGO'DAKİ SALGIN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mayıs ayının ortasında resmi olarak ilan edilen salgında şimdiye kadar 1.000'den fazla doğrulanmış vaka ve en az 260 ölüm kaydedildi.

Bu tablo, salgını ilk ayında kaydedilen en büyük Ebola salgını haline getirdi.

Salgına, Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo türü neden oluyor. Yetkililer, bu tür için şu anda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını belirtiyor.

ÇATIŞMALAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Salgının merkezi konumundaki Ituri eyaletinde sağlık ekipleri virüsün yayılmasını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Silahlı çatışmalar nedeniyle yaşanan yoğun nüfus hareketliliği, vaka takibini ve sağlık çalışmalarını güçleştiriyor. Ayrıca yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplardaki kalabalık koşullar da bulaş riskini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda'da da bazı vakaların görülmeye başlaması nedeniyle krizin bölge genelinde yayılmasından endişe duyuyor.

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