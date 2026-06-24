Fransa'da ilk Ebola vakası tespit edildi: Temaslı kişiler karantinada!
Afrika'da 1000'den fazla vakaya ulaşan Ebola salgınında Avrupa kıtasındaki ilk enfeksiyon Fransa'da kayıtlara geçti. Kongo'dan dönen bir sağlık çalışanında tespit edilen virüs sonrası hastanede sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Sağlık Bakanlığı paniğe gerek olmadığını ve yerel yayılım riskinin çok düşük olduğunu açıkladı.
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- Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıktığını açıklayarak Avrupa'daki ilk doğrulanmış vakayı bildirdi.
- Fransız Sağlık Bakanlığı, hasta doktorun ülkeye giriş yaptığı anda izole edildiğini ve halk için risk seviyesinin çok düşük olduğunu duyurdu.
- Sağlık otoriteleri, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin 21 gün ev izolasyonunda kalacağını ve sağlık ekipleri tarafından yakından izleneceğini bildirdi.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında başlayan salgında şimdiye kadar 1.000'den fazla doğrulanmış vaka ve en az 260 ölüm kaydedildi.
- Salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.
Fransa, mevcut Ebola salgınının başlamasından bu yana Avrupa kıtasındaki ilk doğrulanmış vakayı açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıktığı bildirildi.
HASTA ÜLKEYE GELİR GELMEZ İZOLE EDİLDİ
EuroNews'in haberine göre Fransa Sağlık Bakanlığı, Ebola taşıdığı belirlenen doktorun ülkeye giriş yaptığı anda gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Yetkililer, hastanın enfeksiyon riski oluşturmaması için güvenli koşullarda hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca halk için mevcut risk seviyesinin çok düşük olduğunu vurguladı.
TEMASLI KİŞİLER 21 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLECEK
Fransız sağlık otoriteleri, virüsün yerel yayılım riskini azaltmak amacıyla epidemiyolojik soruşturma başlattı.
Hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, tespit edilen kişilere uygulanacak önlemler şöyle sıralandı:
- 21 gün ev izolasyonunda kalmaları
- Sağlık ekipleri tarafından yakından izlenmeleri
- Bölgesel sağlık kurumlarıyla düzenli temas kurmaları
Bakanlık, temaslı kişilere gecikmeden ulaşılacağını ve takip sürecinin sıkı şekilde yürütüleceğini bildirdi.
AVRUPA'DAKİ RİSK SEVİYESİ NE DURUMDA?
Geçen ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'ya yakalanan bir ABD'li doktor, Almanya'nın Berlin kentindeki Charité Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa'da yaşayanlar ve salgının görüldüğü bölgelere seyahat edenler için enfeksiyon riskini düşük olarak değerlendiriyor.
Kurum, genel Avrupa nüfusu için risk seviyesinin ise çok düşük olduğunu belirtiyor. Bunun en önemli nedeni, Ebola'nın hava yoluyla değil, hasta kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu bulaşması.
KONGO'DAKİ SALGIN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Mayıs ayının ortasında resmi olarak ilan edilen salgında şimdiye kadar 1.000'den fazla doğrulanmış vaka ve en az 260 ölüm kaydedildi.
Bu tablo, salgını ilk ayında kaydedilen en büyük Ebola salgını haline getirdi.
Salgına, Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo türü neden oluyor. Yetkililer, bu tür için şu anda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını belirtiyor.
ÇATIŞMALAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR
Salgının merkezi konumundaki Ituri eyaletinde sağlık ekipleri virüsün yayılmasını kontrol altına almakta zorlanıyor.
Silahlı çatışmalar nedeniyle yaşanan yoğun nüfus hareketliliği, vaka takibini ve sağlık çalışmalarını güçleştiriyor. Ayrıca yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplardaki kalabalık koşullar da bulaş riskini artırıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda'da da bazı vakaların görülmeye başlaması nedeniyle krizin bölge genelinde yayılmasından endişe duyuyor.
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