60'tan sonra tehlike çanları çalıyor! Dikkat ilerleyen yaş hastalıklara davetiye çıkartıyor

Tıbbın gelişmesiyle birlikte, insan ömrü de uzuyor. Ancak bu, hastalıklarla geçen süreyi uzatıyor. 60'lı yaşlardan sonra tehlike çanları çalıyor! Geriatri Uzmanı Dr. Yıldıray Topçu, düzenli sağlık taramalarının önemine dikkat çekiyor. Check-uplar sayesinde birçok hastalığın erken tespit edildiğine dikkat çekiyor.
HAYATİ RİSK TAŞIR...
Yaşlılık bir hastalık olmasa da yaşlanmayla birlikte birçok hastalık ortaya çıkıyor. Bu durum hayatı tedhit ediyor. Check-up genel olarak kişisel sağlık taramalarının yapılarak genel sağlık durumunun korunmasını ifade ediyor. Sağlıklı olmak uzun yaşamak anlamına gelmese de, genel olarak sağlıklı bireyler daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Sigara içmek, gereğinden fazla kalori almak ve hareketsizlik gibi etkenlerin ön planda olduğu olumsuz bir hayat tarzı erken yaşta ölümlere ve sağlıksız yaşama sebep oluyor.
ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ
Sağlık taramasında kişinin ayrıntılı fizik muayenesi yapılıyor. Check up taramasında diyabet, kolesterol gibi kronik hastalıklar için laboratuvar testleri, bağırsak kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve prostat kanseri taramaları yapılıyor. Bir hastalığı olan veya riskini taşıyan kişiler için ilaçlar gözden geçiriliyor, gereksiz ilaçlar kesiliyor ve gerekirse yeni ilaçlar eklenebiliyor.