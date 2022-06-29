60'tan sonra tehlike çanları çalıyor! Dikkat ilerleyen yaş hastalıklara davetiye çıkartıyor





HAYATİ RİSK TAŞIR...

Yaşlılık bir hastalık olmasa da yaşlanmayla birlikte birçok hastalık ortaya çıkıyor. Bu durum hayatı tedhit ediyor. Check-up genel olarak kişisel sağlık taramalarının yapılarak genel sağlık durumunun korunmasını ifade ediyor. Sağlıklı olmak uzun yaşamak anlamına gelmese de, genel olarak sağlıklı bireyler daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Sigara içmek, gereğinden fazla kalori almak ve hareketsizlik gibi etkenlerin ön planda olduğu olumsuz bir hayat tarzı erken yaşta ölümlere ve sağlıksız yaşama sebep oluyor.