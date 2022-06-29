Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor
Edirne'de, 2016'da kalp krizi geçiren Ahmet Sanrı (58), tedavisinin ardından 2 yıl önce takılan yapay kalp makinesi ile yaşıyor. Hayatının elektrik ve pillere bağlı olduğunu söyleyen Sanrı, "Çantamı alıp lavaboya gidiyorum. Artık alıştım, hiç zor gelmiyor. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Hayatım elektrik ve pile bağlı. 2 yıldır her gün 22 saatte bir pillerini değiştiriyoruz" dedi.
Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sanrı, 4 yıl süren tedavisinin ardından 2020'de yapay kalp makinesine bağlı yaşamını sürdürmeye başladı.
Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor. Her gün 22 saatte 1 kez yapay kalp makinesinin pillerini değiştiren Sanrı, gün içinde başta Karaağaç Mahallesi'ndeki dostları ile zaman geçirmek olmak üzere birçok aktiviteyi omzundaki çantası ile yapıyor.
'NEFESİM YOKTU, VÜCUDUM ÇOK ŞİŞMİŞTİ'
Kalp krizinden sonraki süreci anlatan Ahmet Sanrı, "2016'dan 2020 yılına kadar hastanede tedavi uygulandı. Tedaviden sonra İstanbul'daki doktorlarım bana bu pilli yapay kalbi sağladılar. Nefesim yoktu, vücudum çok şişmişti.