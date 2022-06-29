Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Öyle bir günlere gelmiştim ki yarım saat sonra da 3-5 gün sonra da ölebilirsin. Bu doktorlarımdan Allah razı olsun, bana bu hayatı verdiler. 8 Temmuz'da da yapay kalbi takalı 2 yıl olacak. 2 yıldan beri çanta ile yaşıyorum" diye konuştu.