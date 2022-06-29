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Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Edirne'de, 2016'da kalp krizi geçiren Ahmet Sanrı (58), tedavisinin ardından 2 yıl önce takılan yapay kalp makinesi ile yaşıyor. Hayatının elektrik ve pillere bağlı olduğunu söyleyen Sanrı, "Çantamı alıp lavaboya gidiyorum. Artık alıştım, hiç zor gelmiyor. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Hayatım elektrik ve pile bağlı. 2 yıldır her gün 22 saatte bir pillerini değiştiriyoruz" dedi.

DHA
29.06.2022 11:05 - Son Güncelleme: 29.06.2022 11:20
Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sanrı, 4 yıl süren tedavisinin ardından 2020'de yapay kalp makinesine bağlı yaşamını sürdürmeye başladı.

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Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor. Her gün 22 saatte 1 kez yapay kalp makinesinin pillerini değiştiren Sanrı, gün içinde başta Karaağaç Mahallesi'ndeki dostları ile zaman geçirmek olmak üzere birçok aktiviteyi omzundaki çantası ile yapıyor.

Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Sanrı, "Çantamı omzuma asınca ağaca da çıkarım merdivene de. Yeter ki çantam omzumda olsun. Hayatıma bununla devam ediyorum ama bu makine olmasaydı 2 yıllık ölüydüm" dedi.

Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

'NEFESİM YOKTU, VÜCUDUM ÇOK ŞİŞMİŞTİ'
Kalp krizinden sonraki süreci anlatan Ahmet Sanrı, "2016'dan 2020 yılına kadar hastanede tedavi uygulandı. Tedaviden sonra İstanbul'daki doktorlarım bana bu pilli yapay kalbi sağladılar. Nefesim yoktu, vücudum çok şişmişti.

Hayatı elektrik ve pillere bağlı! 2 yıldır yapay kalp makinesi ile yaşıyor

Öyle bir günlere gelmiştim ki yarım saat sonra da 3-5 gün sonra da ölebilirsin. Bu doktorlarımdan Allah razı olsun, bana bu hayatı verdiler. 8 Temmuz'da da yapay kalbi takalı 2 yıl olacak. 2 yıldan beri çanta ile yaşıyorum" diye konuştu.

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