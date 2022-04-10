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    50’li yaşlarda ortaya çıkan Parkinson ailede varsa daha erken yaşlarda görülüyor

    Beyindeki dopamin miktarının azalmasıyla ortaya çıkan Parkinson, 50’li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor! Ellerde titreme, düğme iliklemede zorlanma ve koku kaybıyla belirti veriyor. İlaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersizler de şikayetleri azaltıyor.

    Parkinson’un ’koku’su çıktı

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, Parkinson geliyor. Beyindeki dopamin maddesini üreten hücrelerin kaybı sonucu gelişen bu hastalık, orta yaşlarda daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Meliha Tan, önemli bilgiler veriyor...



    ERKEKLER RİSK ALTINDA...
    Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen Parkinson, erkeklerde daha sık görülüyor. Daha çok 50-60 yaş aralığında görülse de ailesinde Parkinson hastalığında bulunan kişilerde daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.



    YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER
    Genellikle yavaş ve sinsi ilerleyen Parkinson'dan hastaların yaklaşık üçte biri hastalık boyunca tedaviye cevap veriyor ve yaşamlarını önemli bir kısıtlama olmaksızın sürdürebiliyor. Prof. Dr. Meliha Tan, "İlk belirtiler kol ve bacakların birinde istirahat titremesi, bir elin ince hareketlerde beceriksizleşmesi, yavaşlaması ya da tüm hareketlerin, özellikle yürümenin yavaşlaması, vücudun öne doğru eğilmesi şeklindedir. Hastalar bazen düğme ilikleyip açmak gibi işlerde zorluk çeker. Ayrıca koku duyusunun kaybı ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.



        CERRAHİ TEDAVİLER GÜNDEMDE
        Parkinson için son yıllarda yeni tedavi yöntemleri uygulanıyor. Prof. Dr. Tan, hastanın yakınmaları ilaçlarla düzelmiyorsa veya ilaç ilişkili yan etkiler ortaya çıkıyorsa cerrahi tedavinin bir seçenek olduğunu belirtiyor.



        TEDAVİSİ VAR ANCAK
        Parkinson tedavisinde, beyinde azalmış olan dopamin miktarını artırmak amaçlanıyor. Hastalara bu amaçla ilaç tedavileri uygulanıyor. Parkinson'un kesin tedavisi olmadığından, hastaların hareketlerinin düzeltilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini rahat yapabilmeleri hedefleniyor. Ancak kullanılan ilaçların zamanla yan etkisi olabiliyor. Egzersiz hastalık üzerinde olumlu etki gösteriyor.

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