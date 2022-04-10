50’li yaşlarda ortaya çıkan Parkinson ailede varsa daha erken yaşlarda görülüyor





YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER

Genellikle yavaş ve sinsi ilerleyen Parkinson'dan hastaların yaklaşık üçte biri hastalık boyunca tedaviye cevap veriyor ve yaşamlarını önemli bir kısıtlama olmaksızın sürdürebiliyor. Prof. Dr. Meliha Tan, "İlk belirtiler kol ve bacakların birinde istirahat titremesi, bir elin ince hareketlerde beceriksizleşmesi, yavaşlaması ya da tüm hareketlerin, özellikle yürümenin yavaşlaması, vücudun öne doğru eğilmesi şeklindedir. Hastalar bazen düğme ilikleyip açmak gibi işlerde zorluk çeker. Ayrıca koku duyusunun kaybı ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.