50’li yaşlarda ortaya çıkan Parkinson ailede varsa daha erken yaşlarda görülüyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, Parkinson geliyor. Beyindeki dopamin maddesini üreten hücrelerin kaybı sonucu gelişen bu hastalık, orta yaşlarda daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Meliha Tan, önemli bilgiler veriyor...
ERKEKLER RİSK ALTINDA...
Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen Parkinson, erkeklerde daha sık görülüyor. Daha çok 50-60 yaş aralığında görülse de ailesinde Parkinson hastalığında bulunan kişilerde daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.
YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER
Genellikle yavaş ve sinsi ilerleyen Parkinson'dan hastaların yaklaşık üçte biri hastalık boyunca tedaviye cevap veriyor ve yaşamlarını önemli bir kısıtlama olmaksızın sürdürebiliyor. Prof. Dr. Meliha Tan, "İlk belirtiler kol ve bacakların birinde istirahat titremesi, bir elin ince hareketlerde beceriksizleşmesi, yavaşlaması ya da tüm hareketlerin, özellikle yürümenin yavaşlaması, vücudun öne doğru eğilmesi şeklindedir. Hastalar bazen düğme ilikleyip açmak gibi işlerde zorluk çeker. Ayrıca koku duyusunun kaybı ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.