Yaşlandıkça vücutta hücre yenilenmesi yavaşlıyor, metabolizma hız kaybediyor ve kas kütlesi azalırken yağ oranı artıyor. Damar esnekliği ve kemik yoğunluğundaki azalma ise kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlara göre bu süreçte yaşam alışkanlıkları kadar düzenli sağlık kontrolleri de hayati önem taşıyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yavuzer, yaşlanmanın artık bir "gerileme" değil, doğru adımlarla yönetilebilen bir süreç olduğunu belirterek, "Düzenli taramalar sayesinde hastalıklar erken yakalanıyor, yaşam süresi ve kalitesi artıyor" diyor. 50 yaşından itibaren asla aksatmamanız gereken testleri ve tarama programlarını anlatıyor; önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
ı. Yaşlanmayla birlikte hücre yenilenmesinin yavaşladığını ve kronik hastalık riskinin arttığını belirten Yavuzer; kanser taramalarından kolonoskopiye, kemik yoğunluğu ölçümünden bilişsel testlere kadar hayati önem taşıyan kontrol listesini açıkladı.
METABOLİK DENGE
İlerleyen yaşla birlikte diyabet, insülin direnci ve tiroit hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Açlık glukozu, HbA1c, kolesterol, tiroit ve vitamin düzeylerinin düzenli kontrolü gerekiyor. Özellikle risk grubunda olan bireylerde bu testlerin yılda birkaç kez tekrarlanması öneriliyor.
YILLIK KONTROL ŞART
Türkiye'de tuz tüketiminin yüksek olması kalp hastalıkları riskini artırıyor. Hiçbir şikâyet olmasa bile tansiyon ölçümü, EKG ve kalp kontrollerinin yılda bir kez yapılması gerekiyor.
HAYAT KURTARIYOR
50 yaş sonrası kanser riski belirgin şekilde artıyor. Kolonoskopi ile kolon kanseri erken evrede tespit edilebiliyor, hatta polipler alınarak hastalık önlenebiliyor. Sigara öyküsü olanlarda akciğer taramaları, kadınlarda mamografi ve HPV testleri, erkeklerde ise PSA testi düzenli olarak yapılmalı. Tarama sıklığı kişisel risklere göre değişebiliyor.
ERİMEYE KARŞI ÖNLEM
Özellikle kadınlarda menopoz sonrası kemik yoğunluğu hızla düşüyor. Bu durum kırık riskini artırıyor. Yıllık kemik ölçümleri ve D vitamini kontrolleri ile erken önlem alınabiliyor.
HAFİFE ALMAYIN
Yaşlılıkta unutkanlığın normal kabul edilmesi büyük bir yanılgı. Günlük yaşamı etkileyen hafıza sorunları demansın erken işareti olabilir. Yılda bir kez bilişsel testlerin yapılması öneriliyor.
GÖZ VE KULAĞA DİKKAT
Görme ve işitme kayıpları sadece yaşam kalitesini değil, beyin sağlığını da etkiliyor. Düşme riskini artıran gör me sorunları ve bilişsel gerilemeye yol açabilen işitme kayıpları için düzenli tarama şart. Göz ve işitme kontrollerinin yılda bir kez yapılmasını gerekiyor.