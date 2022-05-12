40 yaşından sonra çıkan benler cilt kanserinin habercisi olabiliyor





EYVAH ÇÖLYAK!

Vücudun buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten maddesine anormal yanıt vermesi sonucu ortaya çıkan hastalığa Çölyak deniyor. Çocuk ve yetişkinlerde görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Dr. Alper Sancak, Çölyak'ın bir ince bağırsak hastalığı olduğuna değiniyor. Hastalığın tanısının kan testi, endoskopi ve patolojik değerlendirme ile konulduğunu belirtiyor. "Bu hastalığa sebep olan tahıllarda bulunan glüten proteinidir. Glütenli bir besin tüketen hastanın ince bağırsağında bir hasar meydana gelir ve buna bağlı birçok şikayet, belirti ve bulgu ortaya çıkar. Öncelikle hastalığın tanısı konmalı. Bunun için kan testi, endoskopi değerlendirme yapılmalı" diyor.