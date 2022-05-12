40 yaşından sonra çıkan benler cilt kanserinin habercisi olabiliyor

Benler doğuştan ya da sonradan oluşabiliyor. Sonradan oluşan benlere güneş hasarı, ergenlik ve hamilelik gibi hormonal değişimler sebep olabiliyor. Genellikle iyi huylu olan benler özellikle 40 yaşından sonra oluşmuşsa cilt kanseri açısından risk taşıyabiliyor. Beyaz tenli, renkli gözlü ve çok sayıda beni olanlar risk altında bulunuyor.
YILDA 1 KONTROL ŞART
Benlerin düzenli olarak kontrol edilmesi cilt kanseri riski taşıyan benlerin erken tespitini ve tedavisini mümkün kılıyor. Ben ve cilt taramaları günümüzde ileri teknoloji kullanılarak dijital olarak yapılabiliyor. Uz. Dr. Tuğba Kevser Uzunçakmak, "Saçlı deri, sırt veya genital bölge gibi kişinin kendi takip edemediği alanlarda olası değişikliklerin erken tespiti açısından her bireyin hiç değilse senelik tüm vücut dermatolojik tarama yaptırması ve varsa benlerinin dijital dermatoskopi ile incelenmesi, şüpheli durumların tespiti ve erken müdahalesi son derece önemlidir. Erken teşhis bütün hastalıklar için tedavi şansını artırmaktadır" diyor.
EYVAH ÇÖLYAK!
Vücudun buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten maddesine anormal yanıt vermesi sonucu ortaya çıkan hastalığa Çölyak deniyor. Çocuk ve yetişkinlerde görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Dr. Alper Sancak, Çölyak'ın bir ince bağırsak hastalığı olduğuna değiniyor. Hastalığın tanısının kan testi, endoskopi ve patolojik değerlendirme ile konulduğunu belirtiyor. "Bu hastalığa sebep olan tahıllarda bulunan glüten proteinidir. Glütenli bir besin tüketen hastanın ince bağırsağında bir hasar meydana gelir ve buna bağlı birçok şikayet, belirti ve bulgu ortaya çıkar. Öncelikle hastalığın tanısı konmalı. Bunun için kan testi, endoskopi değerlendirme yapılmalı" diyor.