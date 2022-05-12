Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    40 yaşından sonra çıkan benler cilt kanserinin habercisi olabiliyor

    40 yaşından sonra çıkan benler, cilt kanserine dönüşebiliyor. Beyaz tenli ve renkli gözlüler daha fazla risk taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Benzersiz hastalık

    Benler doğuştan ya da sonradan oluşabiliyor. Sonradan oluşan benlere güneş hasarı, ergenlik ve hamilelik gibi hormonal değişimler sebep olabiliyor. Genellikle iyi huylu olan benler özellikle 40 yaşından sonra oluşmuşsa cilt kanseri açısından risk taşıyabiliyor. Beyaz tenli, renkli gözlü ve çok sayıda beni olanlar risk altında bulunuyor.



    YILDA 1 KONTROL ŞART
    Benlerin düzenli olarak kontrol edilmesi cilt kanseri riski taşıyan benlerin erken tespitini ve tedavisini mümkün kılıyor. Ben ve cilt taramaları günümüzde ileri teknoloji kullanılarak dijital olarak yapılabiliyor. Uz. Dr. Tuğba Kevser Uzunçakmak, "Saçlı deri, sırt veya genital bölge gibi kişinin kendi takip edemediği alanlarda olası değişikliklerin erken tespiti açısından her bireyin hiç değilse senelik tüm vücut dermatolojik tarama yaptırması ve varsa benlerinin dijital dermatoskopi ile incelenmesi, şüpheli durumların tespiti ve erken müdahalesi son derece önemlidir. Erken teşhis bütün hastalıklar için tedavi şansını artırmaktadır" diyor.



    EYVAH ÇÖLYAK!
    Vücudun buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten maddesine anormal yanıt vermesi sonucu ortaya çıkan hastalığa Çölyak deniyor. Çocuk ve yetişkinlerde görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Dr. Alper Sancak, Çölyak'ın bir ince bağırsak hastalığı olduğuna değiniyor. Hastalığın tanısının kan testi, endoskopi ve patolojik değerlendirme ile konulduğunu belirtiyor. "Bu hastalığa sebep olan tahıllarda bulunan glüten proteinidir. Glütenli bir besin tüketen hastanın ince bağırsağında bir hasar meydana gelir ve buna bağlı birçok şikayet, belirti ve bulgu ortaya çıkar. Öncelikle hastalığın tanısı konmalı. Bunun için kan testi, endoskopi değerlendirme yapılmalı" diyor.



        YABANA ATMAYIN
        İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu hastalıklardan koruyan yaban mersini, damakları da şenlendiriyor. C ve K vitamininden zengin olan bu meyve, antioksidanları temizliyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. DNA hasarlarını gideren yaban mersini, organları koruyor. Kolesterolü düzenleyen yaban mersini, obezite riskini azaltıyor. Tansiyonu da dengeliyor. Beyin hücrelerini koruyan yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşıyor.



        TIRNAK MANTARINA DIKKAT!
        Kadınlar, özellikle zamandan tasarruf etmek için kalıcı oje yapıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan ve merdiven altı şeklinde olan evlerde gelişigüzel yöntemlerle yapılan işlemler tırnak mantarına neden oluyor. Uzmanlar, oje yaptırmak isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        KANSIZLIĞA BULGUR
        İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de
        Haberler Sağlık 40 yaşından sonra çıkan benler cilt kanserinin habercisi olabiliyor
            SON DAKİKA