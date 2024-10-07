Sağlık Yetkilileri Alarma Geçti! Ebola Benzeri Virüs Temas Yoluyla Bulaşıyor, Yüksek Ölüm Oranına Sahip

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da, yüksek ölüm oranına sahip Marburg virüsü nedeniyle sağlık yetkilileri teyakkuza geçti. Ebola'ya benzerliğiyle bilinen ve tedavisi bulunmayan bu ölümcül virüs, şu ana kadar 9 kişinin ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), salgını yakından takip ederken, 300'den fazla temaslı kişi gözetim altında tutuluyor. Uzmanlar, virüsün yarasalar aracılığıyla insanlara bulaştığını ve henüz bir aşı ya da etkili tedavi yönteminin geliştirilmediğini belirtiyor.

⚠️ Marburg Virüsü Nedir? Marburg virüsü, Ebola'ya benzer şekilde ciddi kanamalı ateş yapar ve oldukça yüksek ölüm oranına sahiptir. DSÖ'ye göre, virüsün ölüm oranı yüzde 20 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor. Şu ana kadar 27 vaka ve 9 ölüm Ruanda genelinde rapor edildi. Çoğu vaka, Kigali'deki iki sağlık tesisinde çalışan sağlık görevlilerini etkiledi.