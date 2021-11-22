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    Operatör Doktor Seval Taşdemir uyarıyor! D vitamini eksikliğine dikkat anneliğe engel oluyor

    D vitamini eksikliği, kanser ediyor. Doğurganlığı da olumsuz etkiliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, erkek ve kadınlarda kısırlığa neden olduğunu söylüyor...

    D vitamini eksikliği anneliğe engel

    Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliği ise birçok hastalığa neden oluyor.



    Bunların başında diyabet, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini anlatıyor:



    BALIK YİYİN...
    Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, D vitamini açısından zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında bulunur.



        Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliğinin hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden oluyor. Bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları gerekiyor.



        TÜP BEBEĞİ ZORLAŞTIRIYOR
        D vitamini eksikliği kadınlarda daha çok görülüyor. Op. Dr. Taşdemir, bu vitaminin üreme sağlığını da yakından ilgilendirdiğini belirtiyor: D vitamini eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkiliyor.



        Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerekiyor. 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul ediliyor.

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        Haberler Sağlık Operatör Doktor Seval Taşdemir uyarıyor! D vitamini eksikliğine dikkat anneliğe engel oluyor
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