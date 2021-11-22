Operatör Doktor Seval Taşdemir uyarıyor! D vitamini eksikliğine dikkat anneliğe engel oluyor

Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliği ise birçok hastalığa neden oluyor.
Bunların başında diyabet, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini anlatıyor:
BALIK YİYİN...
Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, D vitamini açısından zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında bulunur.