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    Diyabetin doğal ilacı! Çakşır otu

    Günümüzü en çok görülen hastalığından biri diyabetin doğal ilacı çakşır otu! Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Diyabete çakşır otu

    Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Toksinlerin atılmasını kolayltırır. Kan şekerini düşürür.



    DİŞLERE TARHUN
    Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder.



    ASTIMA KETEN TOHUMU
    Keten tohumunun içindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savır.
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    Haberler Sağlık Diyabetin doğal ilacı! Çakşır otu
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