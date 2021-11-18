Günümüzü en çok görülen hastalığından biri diyabetin doğal ilacı çakşır otu! Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...
Sarıçiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Kan şekerini düşürür.
DİŞLERETARHUN Tarhun,diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder.
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