45 günde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde 38 bini yabancı, 610 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

Toplumsal etkileşimin artmasının vaka sayısını etkilediğini ancak önlemlere uyumun yeni vaka oluşmaması için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Adaş, "Okulların açılması ve kişinin yakalandığı zaman bazı yerleri dolaşması eve gidip onu taşıması, çevremizde şunu çok görüyorum; çocuğumuz enfekte oldu ve geldi herkese bulaştırdı. Bu sayıların artmasını etkiliyor ama kişiler basit kurallara dikkat edip aşılamaya hakikaten dikkat ediyorlarsa ben her zaman şunu söylüyorum; aşı insanlık tarihinde en çok hayat kurtaran buluştur. Lütfen bu basit, hayat kurtaran buluşu herkes uygulasın, uysun. Üzerinden uzun bir zaman geçtiğinde ne olacak, bizim kendi savaşçı hücrelerimiz de gevşeyecek, eskisi gibi çok hazırlıklı olmayacak o nedenle 3. aşının mantığı bu. Yoğun bakımlar dolu cümlesini biz Covid'den önce de duyuyorduk. Artık ömür de uzadığı için kanserler, kalp hastalıkları artıyor. Bunların ameliyatlarını da zaten yoğun bakımla birlikte yapıyoruz. O zamanda yoğun bakımlarımız doluydu. Bizim zaten Sadi Konuk olarak yoğun bakımımız çok az boş kalır. Çapa ve Cerrahpaşa'nın da öyledir. Oralarda da bulundum, Covid olunca bu yoğunluk daha da arttı. Ama biz Covid'in 1. ve 2. pikleriyle kıyaslayalım. Özellikle ikinci pikte 180 yoğun bakım yatağımız açıktı o bile yetmiyordu şu an 55-60 civarında yoğun bakım yatağımız açık ve dolu. Eğer ekstra bir talep gelirse diğerlerini de biz peyderper açıyoruz. Ama şu an kontrollü gidiyoruz biz de böyle başa çıkamayacağımız, talebi çok karşılamayacağımız bir yoğunluk yok. Dolayısıyla öyle bahsedildiği gibi yoğun bakımlar çok dolu, çok sıkışık, hasta yer bulamıyor söylemi yanlış" dedi.

