Türkiye'de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan çalışmaya göre, aile hekimi reçetelerinde antibiyotiklere en fazla yer verilen iller Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır oldu. Reçetelerde antibiyotiğin en az yer aldığı iller ise Artvin, Ardahan, Edirne, Zonguldak ve Rize şeklinde sıralandı.
19.11.2021 14:32
- Son Güncelleme: 19.11.2021 14:41
AA muhabirinin, TİTCK'nin 2011-2020 döneminde Türkiye genelindeki antibiyotik reçeteleme ve tüketim oranlarına ilişkin hazırladığı çalışmadan derlediği bilgilere göre, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hekimler ve vatandaşlara yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı.
Türkiye genelinde 2011'de 1000 kişi başına 42,28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2020'de 24,39 birime geriledi. 2011'de reçetelerin yaklaşık yüzde 35'inde antibiyotikler yer alırken geçen yıl yüzde 24'ünde antibiyotiklerin bulunduğu tespit edildi ve böylece antibiyotik reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 31'lik azalma görüldü.