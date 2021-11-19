Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ EN ÇOK EGE BÖLGESİ'NDE AZALDI

TİTCK'nin çalışmasında antibiyotik tüketiminin en çok azaldığı bölgelere ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre, 2011'e kıyasla 2020'de 1000 kişi başına antibiyotik tüketiminin en çok azaldığı bölge, yüzde 47,1'lik düşüşle Ege oldu.