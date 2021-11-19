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Türkiye'de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan çalışmaya göre, aile hekimi reçetelerinde antibiyotiklere en fazla yer verilen iller Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır oldu. Reçetelerde antibiyotiğin en az yer aldığı iller ise Artvin, Ardahan, Edirne, Zonguldak ve Rize şeklinde sıralandı.

AA
19.11.2021 14:32 - Son Güncelleme: 19.11.2021 14:41
Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) hazırlanan çalışmaya göre, aile hekimlerince en fazla antibiyotik reçetelemesinin yapıldığı iller sırasıyla Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır oldu.

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Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

AA muhabirinin, TİTCK'nin 2011-2020 döneminde Türkiye genelindeki antibiyotik reçeteleme ve tüketim oranlarına ilişkin hazırladığı çalışmadan derlediği bilgilere göre, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda hekimler ve vatandaşlara yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

Türkiye genelinde 2011'de 1000 kişi başına 42,28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2020'de 24,39 birime geriledi. 2011'de reçetelerin yaklaşık yüzde 35'inde antibiyotikler yer alırken geçen yıl yüzde 24'ünde antibiyotiklerin bulunduğu tespit edildi ve böylece antibiyotik reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 31'lik azalma görüldü.

Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

Bu olumlu gidişata karşılık Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2020'de, 2019'a kıyasla antibiyotik bulunan reçetelerde az da olsa artış yaşandı. 2019'da yüzde 23,87 olan bu oran 2020'de yüzde 24,31'e yükseldi.

Türkiye’de reçetelerde en fazla ve en az antibiyotik yazılan iller

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ EN ÇOK EGE BÖLGESİ'NDE AZALDI
TİTCK'nin çalışmasında antibiyotik tüketiminin en çok azaldığı bölgelere ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre, 2011'e kıyasla 2020'de 1000 kişi başına antibiyotik tüketiminin en çok azaldığı bölge, yüzde 47,1'lik düşüşle Ege oldu.

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