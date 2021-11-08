Endişe verici! Bruksizm hastalığının görülme sıklığı

Diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti. Diş Hekimi İlayda Dal, "Kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler oluşur. Tedavi edilmediğinde şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk tabloya eklenir. Gece plağı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi ve medikal ilaç tedavisi önerilir" diyor.