Yedim seni menopoz! Menopozda tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Menopoz, kadınları hem duygusal hem de fiziksel açıdan etkiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak menopozda tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:
Kefir: Bolca kalsiyum içerir. Günde 1 bardak içilmesi, kemik erimesine karşı koruma sağlar.
Somon: İçerdiği Omega-3 sayesinde menopozda görülen kalp hastalıklarından korur.
Yulaf: İçerdiği posa sayesinde kalp hastalıklarını önler.
Kırmızı meyveler: Untioksidan içerir. Kalp sağlığını korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.
Keten tohumu: Fitoöstrojenden zengindir. Menopozun yol açtığı şikayetleri azaltır. Her gün 1 yemek kaşığı tüketilebilir.
Kaju: Kan basıncını dengeler ve kemik erimesinden korur. Ancak kavrulmamış ve tuzsuz halinin tüketimi gerekmektedir.
MADEN SUYU ŞART
Menopozun beraberinde getirdiği aşırı terleme sırasında sıvı ve mineral kaybediliyor. Bu mineralleri yerine koyabilmek için her gün 1 şişe maden suyu içilmesi gerekiyor.