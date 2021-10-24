Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yedim seni menopoz! Menopozda tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

    Dengeli beslenme, menopoz şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, “Günde 1 bardak kefir içmek şart" diyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Yedim seni menopoz

    Menopoz, kadınları hem duygusal hem de fiziksel açıdan etkiliyor.

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak menopozda tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

    Kefir: Bolca kalsiyum içerir. Günde 1 bardak içilmesi, kemik erimesine karşı koruma sağlar.




    Somon: İçerdiği Omega-3 sayesinde menopozda görülen kalp hastalıklarından korur.

    Yulaf: İçerdiği posa sayesinde kalp hastalıklarını önler.

    Kırmızı meyveler: Untioksidan içerir. Kalp sağlığını korur. Menopoz şikayetlerini azaltır.

    Keten tohumu: Fitoöstrojenden zengindir. Menopozun yol açtığı şikayetleri azaltır. Her gün 1 yemek kaşığı tüketilebilir.

    Kaju: Kan basıncını dengeler ve kemik erimesinden korur. Ancak kavrulmamış ve tuzsuz halinin tüketimi gerekmektedir.



    MADEN SUYU ŞART
    Menopozun     beraberinde getirdiği aşırı terleme sırasında sıvı ve mineral kaybediliyor. Bu mineralleri yerine koyabilmek için her gün 1 şişe maden suyu içilmesi gerekiyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mossad’dan casuslara yalan makineli test
    Haberler Sağlık Yedim seni menopoz! Menopozda tüketilmesi gereken besinler nelerdir?
        SON DAKİKA