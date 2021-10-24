Yedim seni menopoz! Menopozda tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Menopoz, kadınları hem duygusal hem de fiziksel açıdan etkiliyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak menopozda tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:



Kefir: Bolca kalsiyum içerir. Günde 1 bardak içilmesi, kemik erimesine karşı koruma sağlar.