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    Enfeksiyonun ilacı turşu (Sağlık haberleri)

    Bağışıklığı güçlendiren turşu, gribal enfeksiyonlara karşı koruyor. İşte haberin detayları ve 23 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz diğer sağlık haberleri...

    Enfeksiyonun ilacı turşu

    Kış aylarının gelmesiyle beraber turşu tüketimi iki katına çıktı. Bağışıklığı güçlendiren turşu, gribal enfeksiyonlara karşı koruyor. Uzmanlar, hipertansiyon, böbrek, mide ve kronik kalp hastalarının turşu tüketiminde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Turşu tüketimi ile birlikte vücutta tuz oranının artması nedeniyle su tüketiminin arttırılması gerekiyor.

    BRONŞİTE KİMYON
    Kimyon, kalp sağlığını destekliyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. İltihap söküyor. Astım ve bronşiti bitiriyor. Kemik gelişimini destekliyor.

    HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
    Yaban     mersini, güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan basıncını düşürüyor. Gözleri koruyor. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlıyor.

    MİDE DOSTU ADA ÇAYI
    Adaçayı depresyonu ve stresi yok ediyor. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi geliyor.

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    Haberler Sağlık Enfeksiyonun ilacı turşu (Sağlık haberleri)
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