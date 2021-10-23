Enfeksiyonun ilacı turşu (Sağlık haberleri)

Kış aylarının gelmesiyle beraber turşu tüketimi iki katına çıktı. Bağışıklığı güçlendiren turşu, gribal enfeksiyonlara karşı koruyor. Uzmanlar, hipertansiyon, böbrek, mide ve kronik kalp hastalarının turşu tüketiminde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Turşu tüketimi ile birlikte vücutta tuz oranının artması nedeniyle su tüketiminin arttırılması gerekiyor.

BRONŞİTE KİMYON

Kimyon, kalp sağlığını destekliyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. İltihap söküyor. Astım ve bronşiti bitiriyor. Kemik gelişimini destekliyor.



HAFIZAYA YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan basıncını düşürüyor. Gözleri koruyor. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlıyor.

MİDE DOSTU ADA ÇAYI

Adaçayı depresyonu ve stresi yok ediyor. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi geliyor.