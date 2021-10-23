Sağlık Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar ve okul pansiyonlarında önlemleri gevşetti

Yurtlarla ilgili bir diğer önemli değişiklik de önceki rehberde yurda girişi yapılmayacak olan "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olan" öğrencilerin, bundan sonra "maske takarak izole olmaları sağlandığı" takdirde yurda alınması oldu. Rehberde, Kovid-19 tanısı alan öğrencilerin nereye yerleştirileceklerine ilişkin özel bir düzenleme bulunmazken, öğrencilerin oda değişikliği için önceki rehberde olduğu gibi "Öğrenciler yurtta kaldıkları süre içerisinde aynı odada, aynı öğrencilerle kalmaları sağlanmalı, oda değişikliği yapılmamalıdır. Oda değişikliği zorunlu ise odalardaki eşyalar temizlendikten sonra yapılmalıdır" dendi. Yatılı Kuran kurslarında aynı şekilde devam ettirilirken, sinema ve tiyatro salonlarında da kaldırıldı.