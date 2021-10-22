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    • 22.10.2021 11:21
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    • 22.10.2021 11:21
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    Bakan Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı: Hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı çağrısında bulunarak, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’dan Kovid-19 aşısı için çağrı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı çağrısında bulunarak, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." dedi.

    Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

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