Bakan Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı: Hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı çağrısında bulunarak, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." dedi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.