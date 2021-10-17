Uzmanlar uyardı! Alzheimer’dan korunmak için günde 7 bin adım atın

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan Alzheimer, çağın en sık görülen hastalıkları arasında görülüyor. Peki, kesin bir tedavisi bulunmayan bu hastalıktan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, ABD ve Kanada'da yapılan araştırmaya değiniyor.

Sağlıklı bir beyin ve güçlü hafıza için hareketli bir yaşama sahip olmak gerektiğine dikkat çekiyor. "Toronto Üniversitesi'nde bir çalışmada ileride yaştakileri nasıl hareketlendirebiliriz diye düşünmüşler ilk defa yapılan çalışmada evdeki aktivitelerin hangisi daha iyi geliyor onu ortaya çıkarmışlar. Yemek yapmak, temizlik yapmak, eşyaların yerini değiştirme, bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerin iyi geldiği tespit edilmiş" bilgisini veriyor.

KALBİ DE KORUR

Hareketli bir yaşamın beyin, kalp ve bağırsaklar için çok önemli olduğunu belirten Dr. Onultan, günde 7 bin adım atmak gerektiğini söylüyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmayı öğrenmek riski azaltır. Hastalara tavsiyem kendilerini yormayacak ve zorlamayacak şekilde hareketleri yapsınlar. Her şeyi kararında yapmak lazım.