Alışkanlıklar tehlikeli! Kuru fasulye- pilav, köfte-ayran, yemek üstü çay-kahve...

Türk mutfağında bazı yemeklerin birlikte tüketilmesi yılların alışkanlığını oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, "Kuru fasulye/nohut-pilav, köfte-ayran, süt ve pekmezyumurta, yemek üstü çaykahveyi birlikte tüketirken dikkatli olmakta fayda var." diyor. Önemli uyarılarda bulunuyor: Pirincin glisemik indeksi yüksek. Pirinç yerine bulgur kaliteli bir protein kaynağı olur. Özellikle ciddi kansızlık şikayeti olanlar et-köfte gibi demirden zengin gıdalarla birlikte süt-yoğurt tüketmemeye dikkat etmeli. Sütte bulunan kalsiyum, pekmez ve yumurtanın içerdiği demirin emilimini yavaşlatır veya engeller. Yumurta ve pekmez içeren kahvaltılarda içecek olarak taze sıkılmış portakal suyu içilmesi daha iyi bir seçenektir. Yenilen yemeklerden aldığımız demirin emilimi hemen yemek üstüne içilen çay, kahve nedeniyle çok azalır.

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