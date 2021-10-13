Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 13.10.2021 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 12:20
    ABONE OL

    Üniversite öğrencisi ücretsiz muayene olabilir mi? SGK 25 yaş üstü uygulaması 2021! Sigortadan yararlanabilirler mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite öğrencisi ücretsiz muayene olabilir mi? Sorularının yanıtları araştırılıyor. 18 yaşını dolduran gençlerin anne ya da babaları üzerinden sağlık güvenceleri belirli şartların sağlanıyor olması dahilinde devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin bu haktan yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli bir yaş şartı sunuyor ve SGK 25 yaş üstü uygulaması 2021 ile ilgili bilgileri haberimizde derledil. Peki üniversite öğrencileri sigortadan yararlanabilirler mi?

    takvim.com.tr
    Üniversite öğrencisi ücretsiz muayene olabilir mi?

    Üniversite öğrencisi ücretsiz muayene olabilir mi? SGK 25 yaş üstü uygulaması 2021! Sigortadan yararlanabilirler mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca üniversite öğrencileri gelirleri olmadığı için hastane muayenelerinde sigortadan faydalanmak istiyor ve bu konuda araştırmalar yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli bir yaş şartı ile güvence sunuyor. İşte detaylar...

    SGK 25 YAŞ ÜSTÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ UYGULAMASI!

    Gençlerimiz için mezuniyet tarihinden itibaren belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getirilmiştir.

    6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10.2.2016 tarihinden itibaren Lise mezunu gençlerimize 20, üniversite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın 60/c-1dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır.

    ÜNİVERSİTE ÖĞĞRENCİLERİ ÜCRETSİZ MUAYENE OLABİLİR Mİ?

    Daha önceden Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan saat ücretli çalışanlardan 20 gün ve altı sürelerde çalışanlar eksik günlerine ait gss primlerini 30 güne tamamlarken, 26.03.2020 tarihinde yayınlanan ve 7226 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürülmüştür. Bununla birlikte, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait gss primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırılmıştır.

        Aynı zamanda bu kişiler için şöyle bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler yani part time çalışanlar ile "7- Puantaj" eksik gün seçeneği ile bildirilenler eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde iseler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular.

        17.04.2020 tarihinde yayınlanan ve 7244 sayılı Kanun ile Nakdi ücret desteği alanlardan sigortalı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar, primleri işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

        Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

        6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere (bu öğrencilerin sağlık giderlerinin üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanması öngörülmektedir), üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yüksek öğrenimleri devam ettiği sürece kendileri tarafından prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmaları imkânının getirilmesi, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için öğretim dönemi başında genel sağlık sigortası primlerini peşin ödemeleri imkanı sağlanmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suriye’de YPG/PKK’ya yeni harekat olacak mı?
        Haberler Sağlık Üniversite öğrencisi ücretsiz muayene olabilir mi? SGK 25 yaş üstü uygulaması 2021! Sigortadan yararlanabilirler mi?
            SON DAKİKA