Koronavirüse yakalandığı sanıldı! 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın kalbinde kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen tümör tespit edildi

AMELİYAT OLACAĞI GÜN KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Özkaya'nın bir yılı bulan tedavi macerası bu kez de Kovid nedeniyle sekteye uğradı. Ameliyattan önce yapılan PCR testi pozitif çıkınca izolasyona girmek zorunda kaldı. Normalde Kovid sonrası kalp ameliyatı planlamasının ertelendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ak, "Mümkünse biraz ertelemek isteriz. Çünkü Kovid'in de organlar üzerinde yaratmış olduğu birçok etki var. Ama kitle çok büyük olduğu için, göreceli olarak bir aciliyet teşkil ediyordu. O yüzden Kovid tedavisi biter bitmez mecburen ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyatta da gerçekten daha önceden hiç görmediğimiz boyutta, yaklaşık 8,5-9santim büyüklüğünde dev bir kitle ile karşılaştık. Sol atriumda (kalbin sol kulakçığı) büyük bir kitlesi vardı. Bu hastaların birçoğu sonradan emboli ile karşımıza gelir. Tevhide Hanım'da çok büyük bir tümör olmasına rağmen hiçbir kalp bulgusu yoktu. Hastanın kalbinde bu boyutta bir tümörle yaşaması gerçekten mucize. Çünkü tümör kalbin sol kulakçığının tamamını doldurmuştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında geçiş yapan kapağı tamamen tıkamıştı. Ekokardiyografide durumu görünce hasta hayatını nasıl devam ettirmişi nasıl başına ani bir kötü olay gelmemiş diye gerçekten çok şaşırdık" diye konuştu.