Koronavirüse yakalandığı sanıldı! 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın kalbinde kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen tümör tespit edildi

Tevhide Özkaya (64), pandeminin yeni başladığı 2020 Mart ayından itibaren halsizlik şikayetleri çekmeye başladı. Giresun'da yaşayan Özkaya, önce Kovid şüphesiyle tedavi gördü. Ancak şikayetleri geçmeyince uzun bir antibiyotik tedavisi gördü. İstanbul'da yaşayan KBB uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ile damadı ortopedi uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar, hastalığının araştırılması için onu İstanbul'a gelmeye razı etti.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Topkar, kayınvalidesinde bir süre de kanser şüphesiyle araştırmalar yapıldığını, akciğerinde tümör şüphesiyle yapılan tetkiklerinde tesadüfen kalbinde bir gölgelenmeden şüphelenilince asıl teşhisinin konabildiğini söyledi. Tevhide Özkaya'da nadir görülen bir kalp tümörü olan "miksoma" tespit edildi. Yaklaşık 9 santimi bulan tümörün boyutu neredeyse kalbinin yarısı kadardı ve doktorları bile şaşırttı.
AKCİĞER KANSERİNDEN BİLE ŞÜPHELENDİLER
Özkaya'nın ameliyatını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, hastanın bu boyuttaki bir tümörle emboli ya da felç gibi kötü bir durumla karşılaşmadan bugüne kadar yaşayabilmiş olmasını mucize olarak değerlendirerek "Hastamız bize yaklaşık 1 yıldır ileri derecede düşkünlük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Çeşitli merkezlere gittiği, özellikle kanserden şüphelenildiği ve tümör taraması yapıldığı tarafımıza bildirildi. Yakınlarının da hekim olması, onları daha çok endişelendirmişti. En son, akciğerde bir patoloji ararken yapılan tomografilerde, kalbin içerisinde bir gölgelenme tespit edildiği için kalp tetkikleri yapılması amacıyla bizim kliniğimize geldiler. Tetkiklerinde kalbin içerisinde çok büyük bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin detaylı incelemesinde, bir kalp tümörü olabileceği kanısına vararak öncelikli olarak ameliyat planladık" dedi.