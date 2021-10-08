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    Kulak tıkanıklığı, işitme kalitesini önemli ölçüde düşürüyor

    Kulak tıkanıklığı, genelde kendiliğinden geçiyor. Ancak geçmediği durumlarda ise altta yatan ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor. Basınç değişimi, dış kulak iltihabı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

    Bu sese kulak verin!

    Kulak tıkanıklığı, işitme kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Basınç değişimi, dış kulak iltihabı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

    DAHA ÇOK KAPATIR
    Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının bireyin yaşam kalitesini düşürdüğünü, tıkalı kulağın bilinçsizce bir şekilde açmaya çalışmanın ise çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtiyor. Arslanhan, "Yanlış hareket etmek, kulağı açmak yerine daha çok tıkar. İlk olarak kulak kepçesini hareket ettirmek denenebilir.

    YUTKUNMAK-ESNEMEK
    Söz konusu dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayacaktır. Bir diğer yöntem ise yutkunmak ve esnemektir" diye konuşuyor.

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    Haberler Sağlık Kulak tıkanıklığı, işitme kalitesini önemli ölçüde düşürüyor
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