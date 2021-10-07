Sedef hastalığı yoğun stres altındayken görülüyor! Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı, deri hücrelerinin anormal ve hızlı çoğalması ile ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olup bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Dr. Halit Aslan, sedef hastalığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:
SAÇLI DERİDE PULLANMA
Bulaşıcı olmayan sedef, daha çok cildin bası/darbe gören bölgelerinde kaşıntılı, sedef benzeri beyaz-gri pullanmalar ile görülür. Sedef hastalığının birden fazla türü vardır.
En sık görülen türü 'Plak tipi sedef hastalığı' olup beyaz gri pullanmalar ile kaplı, deriden kabarık kızarıklıklar ile oluşur. Bu lezyonlarda kaşımakla noktasal kanama odakları izlenmektedir. Sedef hastalığında lezyonlar daha çok bası gören eklem bölgelerinde (diz, dirsek...), saçlı deride pullanma, tırnaklarda çukurlaşma, tırnak yatağında ayrılma gibi bulgular da sık gözlenmektedir.