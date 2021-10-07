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    Sedef hastalığı yoğun stres altındayken görülüyor! Sedef hastalığı nedir?

    Sedef hastalığı, kaşıntı ve beyaz-gri pullanmalarla görülüyor. Stresten uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Halit Aslan, güneşin hastalığı gerilettiğini söylüyor.

    Sedefin ilacı güneş

    Sedef hastalığı, deri hücrelerinin anormal ve hızlı çoğalması ile ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olup bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Dr. Halit Aslan, sedef hastalığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

    SAÇLI DERİDE PULLANMA
    Bulaşıcı olmayan sedef, daha çok cildin bası/darbe gören bölgelerinde kaşıntılı, sedef benzeri beyaz-gri pullanmalar ile görülür. Sedef hastalığının birden fazla türü vardır.

    En sık görülen türü 'Plak tipi sedef hastalığı' olup beyaz gri pullanmalar ile kaplı, deriden kabarık kızarıklıklar ile oluşur. Bu lezyonlarda kaşımakla noktasal kanama odakları izlenmektedir. Sedef hastalığında lezyonlar daha çok bası gören eklem bölgelerinde (diz, dirsek...), saçlı deride pullanma, tırnaklarda çukurlaşma, tırnak yatağında ayrılma gibi bulgular da sık gözlenmektedir.

        GENETİK GEÇİŞLİDİR
        Sedef hastalığının tetikleyici en önemli faktörü 'stres'dir. Bunun yanı sıra sigara-alkol kullanımı, obezite de hastalığın seyrini olumsuz etkilemektedir. Genetik olarak geçiş göstermektedir.

        Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı benzer olup en sık 20-50 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Sedef hastalığı tedavisi için birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, lezyonların büyüklüğü ve hastalığın türü önem arz etmektedir.

        DAR GİYMEYİN
        Kullanılan yöntemler arasında kuru cilt için; nemlendirici kremler, losyonlar, steroidli ve D vitamini içeren kremler, saçlı deri için; şampuan kullanılmaktadır. Ancak derideki lezyonlar tüm vücutta yaygın tutulmuş ya da lokal tedaviye dirençli hastalarda fototerapi, A vitamini içeren ilaçlar, biyolojik ajanlar kullanılmaktadır.

            Tetikleyici unsurlardan uzak kalmak sedef hastalığından korunma yöntemleri arasındadır. Ek olarak dar elbise, kıyafet giyinmekten kaçınmak, lezyonları kaşımamak yayılmasını önleyecektir. Muharrem YAĞIZ

            ÇÖREK OTU YAĞI GERİLETİR
            Güneş ışınları lezyonların gerilemesine neden olmaktadır. Ancak güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde ve uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Çörek otu yağı, sirke, probiyotik içeren gıdalar tüketmek lezyonların artışını önlemekte ve gerilemesini sağladığı hastalarda gözlemlenmiştir.
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            Haberler Sağlık Sedef hastalığı yoğun stres altındayken görülüyor! Sedef hastalığı nedir?
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