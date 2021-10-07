Sedef hastalığı yoğun stres altındayken görülüyor! Sedef hastalığı nedir?

En sık görülen türü 'Plak tipi sedef hastalığı' olup beyaz gri pullanmalar ile kaplı, deriden kabarık kızarıklıklar ile oluşur. Bu lezyonlarda kaşımakla noktasal kanama odakları izlenmektedir. Sedef hastalığında lezyonlar daha çok bası gören eklem bölgelerinde (diz, dirsek...), saçlı deride pullanma, tırnaklarda çukurlaşma, tırnak yatağında ayrılma gibi bulgular da sık gözlenmektedir.