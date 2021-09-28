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    Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor! İşte 7 adımda kalp sağlığı

    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı atan bir kalpten geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalp hastalıklarından korunmanın 7 yolunu açıklıyor...

    7 adımda kalp sağlığı

    Durmaksızın çalışan kalp, vücudun en hayati organları arasında yer alıyor. Ancak genetik faktörlerden beslenmeye, zararlı alışkanlıklardan kronik hastalıklara kadar pek çok durum, kalp sağlığını tehdit ediyor. Kalp ve damar hastalıkları, tüm dünyada yaşanan ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalp hastalıklarından korunmanın 7 yolunu açıklıyor...

    1- SİGARADAN UZAK DURUN:
    Tütünün içerisindeki kimyevi maddeler kalbe ve kalbi besleyen damarlara ciddi zarar verir. Tütün tüketimi kandaki oksijen miktarını azaltır. Bu nedenle tansiyon ve kalp hızı yükselir. Neti- cede kandaki bu az oksijen miktarını kompanze edebilmek için kalbimiz daha fazla çalışmak zorunda kalır. Şu da bilinmelidir ki tütün tüketimini bıraktıktan sonra, tütünün vücuda verdiği zararın yarısının geçebilmesi için en az iki yıla ihtiyaç vardır.

    2- EGZERSİZ ŞART:
    Düzenli ve günlük fiziksel aktivite kalp damar hastalıklarını önler. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol değerleriyle kan şekerini dengeler. Bunun için günde yarım saat yürüyüş yapmak gerekir.

        3- SAĞLIKLI BESLENİN:
        Sağlıklı kalp için sağlıklı beslenmek gerekir. Beslenme alışkanlıklarıyla yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet riski azaltılır. Güçlü kalpler için bol sebze ve kısıtlı miktarda meyve tüketmek, protein ağırlıklı (et, süt, yoğurt, yumurta, peynir vs.) beslenmek ve un mamullerini, şekeri ve şekerli yiyecek ve içecekleri minimuma indirmek, haricen tuzu ve alkolü çok kısıtlı tüketmek gerekir.

        4- FAZLA KİLO ZARARLI:
        Özellikle bel çevresinin geniş olması, kalp hastalıklarında tehlikeyi artırır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, fiziksel aktivitelerde bulunmak fazla kiloları ve göbeği eritir.

        5-KALİTELİ UYKU:
        Vücudun dinlenmesini sağlayan uyku kalp sağlığı için de önemlidir. Yetişkinlerin gece en az 7 saat uyuması gerekir. Yatmadan önce sınırlı magnezyum takviye preparatları, melisa çayı ve yoğurt tüketilebilir.

            6- STRESİ AZALTIN:
            Stres, vücudun bağışıklığını düşürür. Yaşamsal organlara zarar verir. Sağlıklı kalp için stresin azaltılması, meditasyon veya yoga yapılması gerekir.

            7- KONTOL ŞART:
            Sağlıklı kalp damar sistemi için düzenli kontrol gerekir. Özellikle yetişkin iki yılda bir kolesterol profiline kan tahliliyle bakılması önerilir. Diyabet, kalp damar hastalıkları açısından önde gelen risk faktörlerinden biridir. Aile öyküsünde diyabet mevcutsa veya hasta fazla kiloluysa kan tahlillerinde açlık kan şekeriyle hemoglobinA1c değerini ölçtürmek gerekir.
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            Haberler Sağlık Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor! İşte 7 adımda kalp sağlığı
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