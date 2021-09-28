Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor! İşte 7 adımda kalp sağlığı

Durmaksızın çalışan kalp, vücudun en hayati organları arasında yer alıyor. Ancak genetik faktörlerden beslenmeye, zararlı alışkanlıklardan kronik hastalıklara kadar pek çok durum, kalp sağlığını tehdit ediyor. Kalp ve damar hastalıkları, tüm dünyada yaşanan ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalp hastalıklarından korunmanın 7 yolunu açıklıyor...
1- SİGARADAN UZAK DURUN:
Tütünün içerisindeki kimyevi maddeler kalbe ve kalbi besleyen damarlara ciddi zarar verir. Tütün tüketimi kandaki oksijen miktarını azaltır. Bu nedenle tansiyon ve kalp hızı yükselir. Neti- cede kandaki bu az oksijen miktarını kompanze edebilmek için kalbimiz daha fazla çalışmak zorunda kalır. Şu da bilinmelidir ki tütün tüketimini bıraktıktan sonra, tütünün vücuda verdiği zararın yarısının geçebilmesi için en az iki yıla ihtiyaç vardır.
2- EGZERSİZ ŞART:
Düzenli ve günlük fiziksel aktivite kalp damar hastalıklarını önler. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol değerleriyle kan şekerini dengeler. Bunun için günde yarım saat yürüyüş yapmak gerekir.