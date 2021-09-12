İdrar kaçırma diyabetin habercisi (Sağlık haberleri)

Diyabet, dünyada ve ülkemizde sık rastlanan hastalıkların başında geliyor. Yetişkinlerin yüzde 20'sinde ortaya çıkan bu hastalık, vücuttaki tüm organları etkileyebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, tedavi edilmeyen şeker hastalığının zaman içerisinde idrar kaçırma şikayetlerine zemin hazırladığını vurguluyor. "Şeker hastalığı bütün organları etkilediği gibi mesaneyi de etkilemektedir. Bu nedenle şeker hastalarında daha sık idrar kaçırma sorununa rastlanmaktadır. Erken tanı ile zamanında doğru tedavi uygulanan kişilerde mesane korunabilir" bilgisini veriyor.

GENÇLİK FINDIKTA SAKLI

Fındık tüketimi, hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.

SİVİLCEYİ SİRKELE

Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engelliyor. Kan şekerini düşürüyor. Tokluk hissi veriyor. Zayıflatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. Kansere karşı koruyor. Migren ağrısını hafifletiyor.

BİR SUSAM AŞK

Böreklerin, çöreklerin ve simitlerin vazgeçilmezi olan susamın faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda enerji verir. Cinsel gücü artırır. Erkeklerde kan akışının hızlandırıp ereksiyon problemini giderir. Cinsel hormonları uyarıp arzuları kamçılar. Çiftlerin performansını artırır. Diğer yararlarından bazıları ise şöyle:

Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.

Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Hazmı kolaylaştırıp sindirimi rahatlatarak, kabızlığı giderir.

Gaz söktürür.

Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.

Böbrek iltihaplarını giderir.

Kemik erimesine karşı faydalıdır.

Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söker.

Mikrop kırıcı etkisi de vardır.

Cinsel gücü artırır.

DOMATES GÜZELLİĞİ

Vücut için en etkili antioksidanlardan domates, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Cildi besleyen, gözleri güçlendiren domates, erkeklerin kabusu prostat hastalığına karşı koruma sağlıyor. Sabah kahvaltılarını süsleyen domatesin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor: Sodyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür. Sinir sistemini güçlendirir. Safra kesesi taşı oluşumunu engeller. Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar. Kemikleri korur ve güçlendirir. Sivilce sorunlarıyla savaşır.