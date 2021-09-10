Sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi geçerlilik süresi ne? 1 doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayanlara birçok alanda PCR testi zorunluluğu getirildi. Okullarda, ulaşımda, konser, tiyatro gibi yerlerde PCR şartı bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından yurttaşlar PCR testi yapılan yerleri araştırmaya başladı. En merak edilen yerler arasında sağlık ocakları bulunuyor. Peki, Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu? PCR testi kaç saat geçeli sayılıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar ve PCR testi yapılan yerler!
SAĞLIK OCAĞI PCR TESTİ YAPIYOR MU?
Sağlık Ocağında PCR testi henüz yapılmıyor. Ancak hastaneler aracılığıyla PCR testi yapılmaya devam ediliyor.
1) PCR testi zorunlu mu oldu?
İşveren, COVID-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.
2) İşveren test istemeyebilir mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor. Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.
3) Test zorunluluğu tüm çalışanları mı kapsıyor?
6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.
4) Hastalık geçirenler de test yaptırmak zorunda mı?
COVID-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.
5) İşçi tek doz aşı olsa da yine de test yaptıracak mı?
Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek, çünkü aşıların tamamlanması gerekiyor.