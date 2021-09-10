Sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi geçerlilik süresi ne? 1 doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?

SAĞLIK OCAĞI PCR TESTİ YAPIYOR MU?

Sağlık Ocağında PCR testi henüz yapılmıyor. Ancak hastaneler aracılığıyla PCR testi yapılmaya devam ediliyor.

1) PCR testi zorunlu mu oldu?

İşveren, COVID-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

2) İşveren test istemeyebilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor. Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.